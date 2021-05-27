Казахстан взлетел в глобальном рейтинге по скорости мобильного интернета

За месяц наша страна поднялась сразу на девять пунктов, войдя в десятку самых быстрорастущих стран.

По скорости мобильного интернета РК вместе с Арменией занимает лучшие позиции в ЕАЭС и Центральной Азии. Средняя скорость мобильного интернета в мире, по данным Speedtest Global Index, в апреле текущего года составила 53,38 Мбит/сек. По сравнению с прошлым месяцем показатель вырос более чем на 10%, за год — на 72,8%. Казахстан в глобальном рейтинге стран по скорости мобильного интернета за месяц взлетел сразу на девять пунктов — с 95 на 86 место. Это 10-е место по месячному росту среди 134 стран, участвующих в рейтинге. А заметнее всего продвинулся в рейтинге Бруней — сразу на 23 позиции, передает Finprom.kz.

Среди стран ЕАЭС и ЦА заметный рост в рейтинге показали Кыргызстан (+8), Беларусь (+5) и Узбекистан (+4). Также улучшили свои позиции Таджикистан (+3) и Россия (+1), а Армения опустилась в рейтинге по сравнению с прошлым месяцем на 4 позиции. В РК скорость мобильного интернета в апреле 2021 года составила 27,01 Мбит/сек — на 22,5% выше, чем в прошлом месяце, и более чем в полтора раза выше по сравнению с прошлым годом. Казахстан занял 86-е место в глобальном рейтинге по скорости мобильного интернета, при том, что месяцем ранее занимал 95-е, а годом ранее — лишь 103-е место.

Лидируют по скорости мобильного интернета ОАЭ (190,87 Мбит/сек), Южная Корея (186,06 Мбит/сек) и Катар (181,43 Мбит/сек). Среди стран ЕАЭС и ЦА Казахстан опережает лишь Армения (82 место) со скоростью мобильного интернета 29,38 Мбит/сек. Прочие страны уступили РК: Россия расположилась на 87 месте со скоростью 26,86 Мбит/сек, Кыргызстан занял 93 место со скоростью 24,51 Мбит/сек. Беларусь, Узбекистан и Таджикистан, несмотря на улучшение своих позиций, занимают в глобальном рейтинге 119, 124 и 127 места.

Доступ к мобильному интернету в РК предлагают три оператора сотовой связи: ТОО «Кар-Тел» (торговая марка Beeline и цифровой мобильный оператор izi mobile), АО «Кселл» (торговые марки Kcell и Асtiv), ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (торговые марки Теле2 и Altel). К апрелю текущего года Beeline являлся лидером РК по количеству абонентов сотовой связи (9,5 млн. человек), следом идут Кселл (8,1 млн абонентов) и Теле2/Altel (6,5 млн абонентов).

Число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, в РК на начало апреля 2021 года составило 16,1 млн — на 9,4% больше по сравнению с прошлым годом. Из них 15,9 млн абонентов (+9,5% за год) имеют доступ к интернету с использованием высокоскоростного широкополосного доступа. Плотность абонентов сотовой связи с высокоскоростным широкополосным мобильным интернетом также увеличилась: с 78 до 84 на 100 человек за последний год.