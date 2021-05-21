Huawei в Евразии сообщает о назначении нового президента регионального представительства

Основными задачами нового президента региона станет укрепление сотрудничества с партнерами, операторами связи, производителями и разработчиками программного обеспечения.

На пост Президента Евразийского регионального представительства компании Huawei и генерального директора ООО «Техкомпания Хуавэй» (Россия) назначен Чжоу Дэниел (Чжоу Даньцзинь, Zhou Daniel). На этой должности он будет отвечать за бизнес-стратегию и руководить деятельностью Евразийского региона Huawei, который объединяет представительства компании в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане, Грузии, Таджикистане, Монголии, Армении, Туркменистане.

Основными задачами нового президента региона станет укрепление сотрудничества с партнерами, операторами связи, производителями, разработчиками программного обеспечения. Под управлением Дэниела Чжоу Huawei продолжит совместно с партнерами работать над внедрением новых технологий, таких как 5G, искусственный интеллект, облачные решения, чтобы способствовать скорейшей цифровизации государств для создания комфортного для жизни людей и успешного для развития отраслей единого цифрового сообщества.

«Представительство в Евразийском регионе и в частности в России является стратегическим подразделением компании. Мы высоко ценим усилия правительств, технологических компаний и научного сообщества на пути цифровой трансформации в странах Евразии. Мы верим в эффективное и успешное сотрудничество с местными компаниями, разработчиками и научными институтами, где Huawei способен привнести свой международный опыт и компетенции, а местные предприятия с нашей поддержкой смогут наиболее эффективно внедрять передовые технологии для совершенствования всех сфер жизни», — прокомментировал свое назначение Дэниел Чжоу.

Дэниел Чжоу родился в 1981 г., получил степень магистра в Оклендском технологическом университете. Начал свой путь в Huawei в 2007 г. Он занимал должности генерального директора в Чешском, Австрийском и Шанхайском представительствах компании, президента бизнес-группы по работе с предприятиями Южно-тихоокеанского региона Huawei, президента бизнес-группы облачных и вычислительных решений Азиатско-тихоокеанского региона Huawei.

Эйден У, занимавший должность президента Евразийского региона в период с 2016 по 2021 год, переместился на новую позицию в штаб-квартире Huawei в соответствие с политикой ротации руководства высшего звена компании.