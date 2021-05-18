1 июля стартует цифровой проект стран ЕАЭС «Работа без границ»

«Работа без границ» — это поисковая система для доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий.

Ввод в промышленную эксплуатацию системы «Унифицированная система поиска «Работа без границ» — первого совместного цифрового проекта стран Евразийского экономического союза намечен на 1 июля. Этапы реализации проекта, перспективы дальнейшего развития по формированию цифровой экосистемы по трудоустройству и занятости в ЕАЭС обсудили министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Гегам Варданян и заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач 12 мая на встрече в штаб-квартире ЕЭК.

Проект «Работа без границ» — поисковая система для доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в национальных информационных системах стран Евразийского экономического союза. Проект направлен на обеспечение взаимодействия рынков труда в рамках Союза с помощью цифровых инструментов, расширение функционала национальных информационных систем за счет добавления возможностей для поиска резюме и вакансий по всем странам ЕАЭС.

Одна из особенностей проекта «Работа без границ» — использование распределенной архитектуры, без объединения баз. Применяемая в проекте технология, с одной стороны, обеспечивает необходимый доступ к информации по вакансиям и резюме, а, с другой стороны, — соблюдение закона о защите персональных данных, так как не происходит трансграничной передачи и хранения информации.

Министр ЕЭК Гегам Варданян отметил, что, несмотря на сложную ситуацию с пандемией, проект удалось реализовать в установленный срок: «С момента его старта выполнены все организационные мероприятия, проанализирован большой объем нормативно-правовых документов стран Союза в области трудового законодательства, создано типовое программное обеспечение, проведены интеграционные работы во всех пяти странах Союза, все виды тестирования, осуществлена опытная эксплуатация системы с участием всех национальных компонентов. В результате внедрения системы расширяется взаимодействие рынков труда Союза. Сейчас ведется работа со странами Союза для разработки сервисов, что позволит сформировать полноценную цифровую экосистему по обеспечению трудоустройства и занятости граждан ЕАЭС».