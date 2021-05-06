В РК наблюдается значительный разрыв по уровню цифровой грамотности населения

Ситуация сильно разнится в зависимости от региона — в четырех областях показатель не достиг плановых значений

Одной из задач государственной программы «Цифровой Казахстан» являлось достижение уровня цифровой грамотности населения в 2022 году 83%. При этом уровень цифровой грамотности населения в возрасте от 6 до 74 лет в 2020 году уже составил 84,1%, увеличившись по сравнению с 2019-м на 2 п. п., при целевом индикаторе программы в 2020 году в 80%. Как отмечают аналитики Ranking.kz, уровень цифровой грамотности населения в возрасте 6-74 лет в разрезе областей выглядит уже не столь оптимистично.

Так, 4 из 17 регионов РК не достигли показателя в 80% за 2020 год. Наименьший показатель — в Акмолинской области (лишь 74,9%), следом идут Северо-Казахстанская и Западно-Казахстанская области (по 78,8%), а также Мангистауская область (79,6%). В остальных регионах уровень цифровой грамотности варьируется от 80,9% (в Жамбылской области) до 91,4% (в городе Алматы).

Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети интернет, в том числе через мобильный телефон, в среднем по РК за 2020 год составила 92,4%. Во всех четырех регионах, где уровень цифровой грамотности не превысил 80%, доля домохозяйств с доступом к интернету меньше среднереспубликанского значения: в Мангистауской — 90,2%, в Северо-Казахстанской — 89,5%, в Западно-Казахстанской — 89%, в Акмолинской — лишь 85,6% (наименьший показатель среди всех регионов РК).

Основной причиной, сдерживающей использование всемирной сети в домохозяйствах, является банальное отсутствие потребности в интернете, по мнению обывателей. Так, в четверке регионов-аутсайдеров эту причину указали от 82,1% до 85,5% респондентов. Значительную роль играет также слишком высокая стоимость услуг: в Акмолинской области это мешает 11,5% респондентов, в Северо-Казахстанской — 10,7%, в Мангистауской — 8%. Еще одной причиной неиспользования сети названо физическое отсутствие доступа к интернету в местности. Именно с такой проблемой столкнулись 6,7% респондентов в Западно-Казахстанской области.