В Казахстане дадут определение блогерам

По словам представителя МЦРИАП, необходимо четко разграничить такие понятия, как «СМИ», «журналист» и «блогер».

Казахстанское законодательство приравнивает отечественных блогеров к журналистам, поэтому наказать блогеров за распространение персональных данных нельзя, заявил глава комитета по информационной безопасности министерства цифрового развития Руслан Абдикаликов. По его словам, в практике министерства был случай когда казахстанец пожаловался на блогера из-за распространения своих персональных данных. Было возбуждено административное производство, сделан запрос в министерство информации и общественного развития (МИОР). Однако был получен ответ о том, что по закону «О СМИ» блогера можно отнести и к журналистам, и к СМИ. Соответственно, блогер имеет такие же права и может распространять данные граждан. Поэтому административное дело прекратили, так как поняли, что наказать блогера нет возможности, передает Sputnik.

По словам Абдикаликова, в Казахстане настала необходимость уточнить закон «О СМИ»: «Надо дать четкое понятие — что такое СМИ, что такое электронное СМИ, кто такой профессиональный журналист и кто же такой блогер. Я думаю, над этим в ближайшее время, наверное, государство и будет работать», — отметил глава комитета.