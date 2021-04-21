МЦРИАП РК и ЭСКАТО подписали меморандум о взаимопонимании

Он определяет различные сферы сотрудничества, включая организацию консультаций экспертов и межправительственных совещаний.

Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Армида Алисджабана, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) подписали меморандум о взаимопонимании. Он определяет различные сферы сотрудничества, включая организацию консультаций экспертов и межправительственных совещаний в Северной и Центральной Азии по вопросам продвижения проекта Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали (АТ-ИС), в том числе — посредством текущих инициатив и соответствующих проектов ЭСКАТО на региональном уровне.

«В Казахстане развивается экосистема стартапов, появились крепкие IT-чемпионы и отечественные технологические решения. Тесное сотрудничество с ЭСКАТО позволит ускорить развитие отрасли. Вместе мы можем развивать и масштабировать наши инновационные решения, такие как электронное правительство, покрытие интернетом и др. Нам есть что предложить нашим соседям. Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан заинтересованы в том, чтобы перенимать наши технологии», — отметил Багдат Мусин.

Кроме того, стороны планируют провести аналитическое исследование возможных вариантов создания субрегионального центра цифровых решений в Республике Казахстан в качестве субрегионального дочернего органа АТ-ИС для поддержки стран Центральной Азии и Монголии в предоставлении различных пакетов цифровых решений для директивных органов с целью продвижения бесшовных цифровых рынков в соответствии с цифровыми связями и трансформацией.