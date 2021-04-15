У Microsoft в Казахстане новый менеджер

Компанию возглавит Сергей Лещенко.

Microsoft объявила о назначении региональным менеджером Microsoft в Казахстане Сергея Лещенко. В качестве регионального менеджера он будет заниматься стратегическим развитием и тесным сотрудничеством с казахстанскими клиентами и партнерами. Кроме того, Сергей Лещенко будет отвечать за поддержку цифровой трансформации страны, что является одним из приоритетов Microsoft на местном рынке.

«Казахстанский рынок — это важный развивающийся регион в Центральной и Восточной Европе, поэтому для меня большая честь присоединиться к команде Microsoft в Казахстане и возглавить ее. Я с нетерпением жду начала работы с коллегами, клиентами и партнерами Microsoft, а также с правительством и обществом, чтобы внести свой вклад в процесс цифровизации страны», — сказал Сергей Лещенко.

Сергей имеет более чем 20-летний опыт работы в области телекоммуникаций, мобильных продуктов и инновационных технологий.