В Казахстане будут регулировать криптовалюту

Рабочая группа приступит к разработке дорожной карты по развитию криптоиндустрии и блокчейна.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК подготовили проект распоряжения премьер-министра «О создании рабочей группы по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий». Рабочей группе предписано до 30 апреля выработать предложения для регулирования необеспеченных цифровых активов (криптовалюты) и внедрения блокчейн-технологий в систему государственного управления, а также разработать дорожную карту по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий, передает Zakon.kz.

Согласно приложению к распоряжению в состав рабочей группы войдут:

— первый заместитель премьер-министра РК, руководитель

— заместитель руководителя канцелярии премьер-министра РК, заместитель руководителя

— вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, заместитель руководителя

— заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, секретарь

— заместитель председателя Национального банка

— заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК

— первый вице-министр национальной экономики РК

— вице-министр финансов РК

— вице-министр индустрии и инфраструктурного развития

— вице-министр юстиции

— вице-министр энергетики

— управляющий международным финансовым центром «Астана» (по согласованию)

— председатель президиума «Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий» (по согласованию)

— председатель правления объединений юридических лиц «Казахстанская ассоциация блокчейн-технологий» (по согласованию)

— исполнительный директор объединений юридических лиц «Казахстанская ассоциация блокчейн-технологий» (по согласованию)

— директор юридического департамента объединений юридических лиц «Казахстанская ассоциация блокчейн-технологий» (по согласованию)

— председатель объединения юридических лиц «Национальная ассоциация блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане» (по согласованию)

— координатор по связам с правительством объединений юридических лиц «Национальная ассоциация блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане» (по согласованию).

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 12 апреля.