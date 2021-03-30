В Казахстане будут регулировать криптовалюту
Рабочая группа приступит к разработке дорожной карты по развитию криптоиндустрии и блокчейна.
В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК подготовили проект распоряжения премьер-министра «О создании рабочей группы по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий». Рабочей группе предписано до 30 апреля выработать предложения для регулирования необеспеченных цифровых активов (криптовалюты) и внедрения блокчейн-технологий в систему государственного управления, а также разработать дорожную карту по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий, передает Zakon.kz.
Согласно приложению к распоряжению в состав рабочей группы войдут:
— первый заместитель премьер-министра РК, руководитель
— заместитель руководителя канцелярии премьер-министра РК, заместитель руководителя
— вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, заместитель руководителя
— заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, секретарь
— заместитель председателя Национального банка
— заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК
— первый вице-министр национальной экономики РК
— вице-министр финансов РК
— вице-министр индустрии и инфраструктурного развития
— вице-министр юстиции
— вице-министр энергетики
— управляющий международным финансовым центром «Астана» (по согласованию)
— председатель президиума «Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий» (по согласованию)
— председатель правления объединений юридических лиц «Казахстанская ассоциация блокчейн-технологий» (по согласованию)
— исполнительный директор объединений юридических лиц «Казахстанская ассоциация блокчейн-технологий» (по согласованию)
— директор юридического департамента объединений юридических лиц «Казахстанская ассоциация блокчейн-технологий» (по согласованию)
— председатель объединения юридических лиц «Национальная ассоциация блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане» (по согласованию)
— координатор по связам с правительством объединений юридических лиц «Национальная ассоциация блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане» (по согласованию).
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 12 апреля.