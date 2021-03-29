Внедрение ЭСФ помогает выявлять фиктивные сделки

Прежде чем направить исковые заявления в суд, КГД изучает все обстоятельства заключения таких сделок.

В КГД МФ РК прокомментировали публикации о судебных решениях о признании сделок. В результате признания сделок недействительными в государственный бюджет за 2019–2020 годы взыскано налогов на сумму 7 228 млн тенге, передает Учет.kz.

«Приоритетным направлением деятельности налоговых органов является обеспечение полноты уплаты налогов. Главой государства поручено обеспечить снижение теневой экономики. Одной из составляющих теневого оборота является совершение сделок с фирмами „однодневками“ для ухода от уплаты налогов. В этом направлении налоговыми органами проводится планомерная работа по пресечению оформления фиктивных счетов-фактур. Учитывая активное развитие цифровых технологий, используются различные источники информации. Совокупность интеллектуального анализа информации с применением Системы управления рисками позволяют налоговым органам с высокой долей вероятности выявлять фирмы „однодневки“», — рассказали в ведомстве.

Прежде чем направить исковое заявление в суд, изучаются все обстоятельства заключения сделок, анализируются условия совершения перевозки товаров, наличие трудовых ресурсов и специализированной техники для выполнения работ и услуг, в том числе у субподрядных организаций. Устанавливаются факты, когда на бумаге выполняются строительные работы, при этом «подрядчик» не имеет ни рабочих, ни спецтехники для строительных работ. Дистанционное выявление таких фактов стало возможным после внедрения ЭСФ, дополнительно анализируются сведения банков о выдаче наличных денег и переводах за границу, проверяется наличие складов, лицензий, поступление материалов, зарегистрированная техника и прочее.

«Таким образом, доказательства фиктивности сделок основаны не только на данных ЭСФ. Хозяйственные операции анализируются в совокупности всех обстоятельств. В результате, если в 2018 году судебными органами удовлетворено 571 исковое заявление, то в 2019 году (в связи с переходом всех плательщиков НДС на обязательную выписку ЭСФ) этот показатель вырос почти в четыре раза и составил 1999 исков. К примеру, выявляются случаи, когда осуществляется продажа стройматериалов, тогда как поставщик приобретал товары народного потребления (одежда, хозяйственные товары и т. д.). Такие несоответствия явно указывают на риск совершения мнимых сделок. Судебные органы после изучения и оценки всех представленных доказательств, как правило, признают требования налоговых органов обоснованными и выносят соответствующие решения», — говорится в сообщении КГД МФ.

Это позволило взыскать в государственный бюджет за 2019–2020 годы налогов на сумму 7 228 млн тенге. Кроме того, применение системы управления рисками помогло выявить в 2019–2020 годах 526 компаний, директора которых оказались не причастными к их созданию, после подачи исков государственная регистрация судами отменена.

«Согласно налоговому кодексу, фиктивные счета-фактуры не подлежат отнесению на расходы, т. е. покупатели обязаны устранить допущенные нарушения и исчислить налоги, соответственно, повторное начисление налогов не производится. При проведении налоговых проверок проводится детальный анализ хозяйственных операций на предмет их совершения. Если руководители компаний признают мнимость совершенных сделок, обороты по реализации не подтверждается. Так, в 2020 году по итогам налоговых проверок установлено 59 компаний, не осуществляющих деятельность, но выписавших счета-фактуры. Учитывая изложенное, налогоплательщикам следует проявлять осмотрительность при выборе контрагентов», — дополнили в КГД.