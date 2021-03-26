Кэш уходит в прошлое

Вес обналичивания средств в общем обороте по картам не дотянул и до трети.

Объем обналиченных средств на территории Казахстана с использованием платежных карт местных и иностранных эмитентов за 2020 год составил 16,7 трлн тг — на 5,2% больше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на рост, доля выдачи наличных денег от совокупного оборота по платежным картам продолжает стремительно уменьшаться: в 2020 году она составила 32,6%, против 54,5% в 2019 г. При этом пять лет назад этот показатель достигал 89,6%, сообщает Ranking.kz.

Среди регионов РК в 2020 году самый большой объем обналиченных с платежных карт средств традиционно пришелся на финцентр, Алматы (3,5 трлн тг), следом идут столица (1,8 трлн тг) и Карагандинская область (1,3 трлн тг). При этом в Алматы и Нур-Султане отмечена наименьшая доля обналичивания средств от оборота по картам среди регионов — 20,7% и 26,8% соответственно. Лишь в двух регионах РК доля выдачи наличных с использованием платежных карт превышает половину от оборота по картам — в Северо-Казахстанской (53,6%) и Восточно-Казахстанской (51,2%) областях. При среднереспубликанском значении в 32,6% это говорит о слабом развитии инфраструктуры в регионах для использования карт безналичным способом. При этом, если в СКО наблюдается наименьший объем обналиченных средств по стране (352,8 млрд тг), то в ВКО он составляет 1,1 трлн тг и уступает лишь тройке регионов-лидеров. Существенный объем выдачи наличных с платежных карт приходится и на Туркестанскую область и город Шымкент — 1,9 трлн тг.

На долю выдачи наличных денег с платежных карт с помощью банкоматной сети в 2020 году пришлось 91,7%, против 86,5% годом ранее. В денежном выражении объем обналиченных через банкоматы средств составил 15,3 трлн тг — на 11,5% больше по сравнению с 2019 годом.

Банкоматная сеть РК перестраивается под современные тенденции использования платежных карт. Количество банкоматов на конец 2020 года составило 12,7 тыс. — на 12,5% больше, чем годом ранее, при этом увеличение числа банкоматов было обусловлено только ростом количества устройств с функцией приема наличных денег (сразу на 35,3%, до 6,2 тыс.), в то время как число банкоматов, предназначенных только для выдачи средств, наоборот, за год сократилось на 2,9%, до 6,6 тыс.