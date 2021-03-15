Казахстанские образовательные учреждения переходят на облачный учет

Государство хочет отказаться от применения разрозненных информационных систем и наладить оперативный мониторинг финансового и кадрового учета.

В рамках цифровой трансформации системы образования все организации (более 18 тыс.) переходят на облачный учет. Как отметил Рустем Бигари, вице-министр образования и науки РК эффект и прозрачность такого подхода очевидны.

«В школах должны внедряться такие системы, это предусмотрено приказом „Цифровой портфель“. Рынок облачных услуг по учету достаточно большой, и мы просим ИТ-компании активно принимать участие. Спасибо регионам, кто уже начал эту работу совместно с ИТ компаниями», — заявил вице-министр.

Облачный учет будет включать в себя бухгалтерский учет, налоговый, учет персонала и заработной платы, учет контингента, бюджетирование, администрирование. Среди выгод от перехода в облака отмечается экономия бюджета, наличие централизованной системы учета, консолидация и мониторинг данных онлайн.