Корейская Vuno предоставит решение для рентгеновской визуализации в Монголию

Проект осуществляется при поддержке ВОЗ.

Vuno, компания, разрабатывающая медицинское программное обеспечение, заявила, что поставит решение для рентгена грудной клетки VUNO Med-Chest X ray на основе искусственного интеллекта (ИИ) Национальному центру инфекционных заболеваний Монголии. Органы здравоохранения Монголии обратились ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой о закупке решений Vuno AI для удовлетворения растущего спроса страны решения по выявлению заболеваний легких и грудной клетки, включая Covid-19, передает CentralAsia.

Рентген грудной клетки VUNO Med-Chest может обнаруживать аномальные явления, такие как узелки, фиброз, пневмоторакс, на снимках грудной клетки, помогая медицинским работникам обнаруживать поражения на четком изображении. По заявлению компании, новый продукт помогает медицинским экспертам повысить эффективность диагностики, обеспечивая первоначальное считывание изображений грудной клетки пациента и сообщая об отклонениях от нормы, что позволяет врачам быстро отслеживать поражения.

Монгольский национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний был создан в 2001 году для лечения, профилактики, мониторинга, диагностики пациентов с инфекционными заболеваниями в стране. В 2017 году он провел клинические испытания решения Vuno для лечения венерических заболеваний на основе искусственного интеллекта и представил его в больницах страны.

Компания Vuno заявила, что в августе 2019 года получила одобрение Министерства пищевых продуктов и лекарств Кореи, доказав чувствительность и специфичность решения для обнаружения пяти аномальных симптомов в клинических испытаниях. Она также получила сертификат Conformite Europeenne (CE), который позволяет европейским странам использовать продукт.

«Мы рады поставить рентгеновское решение VUNO Med-Chest в Монгольский национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний, который поддерживает с нами давние отношения», — сказал генеральный директор Vuno Ким Хен Чжун.