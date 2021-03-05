Пользователям доступны ролики и сериалы казахстанского производства, трансляции эфиров казахстанских телеканалов.

Видеохостинг Aitube запустил мобильное приложение для просмотра контента на мобильных устройствах. Пользователям доступны сериалы казахстанского производства, большое количество развлекательного и познавательного контента на государственном языке, а также трансляции эфиров казахстанских телеканалов. Запуск приложения — результат трудов отечественных разработчиков. Платформа Aitube создана и развивается казахстанской компанией Aitu-Dala. Главная задача видеохостинга — обеспечить жителям Казахстана свободный и удобный доступ к отечественному видеоконтенту.

«Контент на Aitube востребован и собирает большие аудитории. Логичным шагом было облегчить нашим зрителям доступ к любимым сериалам и видеороликам. Аудитория портала уже давно превысила порог в 2 миллиона зрителей ежемесячно, а приложение доступно для скачивания всем устройствам на базе Android и iOS», — комментирует Евгений Волков, генеральный директор компании Aitu-Dala.

Кроме того, Евгений Волков пообещал, что Aitube предложит казахстанским производителям контента более выгодные, по сравнению с Youtube, условия монетизации.

Aitube является открытой площадкой, где каждый может опубликовать собственное медиа любого жанра, а зрители имеют возможность открыть для себя не только новых звёзд Казнета, но и получить бесплатный доступ к премиальному контенту казахстанского производства. Ежемесячно сайт посещают 2 миллион человек, из которых более 91% — жители Казахстана.