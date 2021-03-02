Японские компании инвестируют в цифровизацию РК 150 млн долларов

Совместная компания Japan DX KZ будет заниматься реализацией проектов в области ИКТ-инфраструктуры

Посольстве Казахстана в Японии состоялось подписание соглашения между японскими компаниями «Japan DX» и «Land Management Co. Ltd» об инвестировании 150 млн долларов в казахстанскую экономику. Стороны договорились о создании совместной компании «Japan DX KZ», которая будет заниматься реализацией проектов в области информационно-коммуникационной инфраструктуры. По словам посла Казахстана Ерлана Баударбек-Кожатаева, привлечение японских компаний в цифровую трансформацию экономики Казахстана направлено на внедрение передовых японских цифровых технологий.

«Japan DX KZ» планирует строительство в Казахстане дата-центра для хранения и обработки данных, позволяющего обеспечить бесперебойность доступа к информации и безопасность от киберугроз. На базе Международного финансового центра «Астана» компания «Japan DX KZ» инвестирует в создание цифровой платформы для реализации инвестиционных проектов по выпуску токенов безопасности, являющихся аналогами традиционных акций или прав собственности. Процесс перевода прав на актив в цифровой токен на основе технологии блокчейн позволит предлагать инвестиционные проекты на территории Казахстана напрямую японским инвесторам.

В перспективе в рамках стратегии «декорбанизации» экономики «Japan DX KZ» намерена инвестировать в строительство ветряных электростанций, а также выработку электроэнергии из попутного газа. По словам Председателя компании «Japan DX» Соджи Сузуки, в Казахстане создан благоприятный правовой режим, в том числе на площадке МФЦА, который предоставляет потенциал во внедрении и продвижении передовых технологий. Ожидается, что делегация компаний «Japan DX» и «Land Management Co. Ltd» посетит Казахстан в марте для обсуждения вопросов реализации проекта.

Напомним, согласно закону № 347-VI «О внесении изменений в законодательные акты РК по вопросам регулирования цифровых технологий» от 25 июня 2020 года, в законодательство РК было введено понятие цифровых активов, а также установлен правовой режим их оборота.