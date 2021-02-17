В столице запустили платформу «Birge»

Площадка предназначена обсуждения идей по развитию города.

Алтай Кульгинов, аким г. Нур-Султан, рассказал о запуске платформы «Birge», где горожане смогут предлагать идеи для развития города.

«Как вы знаете, районы столицы мы развиваем по принципу полицентричности. Это когда в шаговой доступности расположены социальные объекты, благоустроены места для времяпровождения, развита инфраструктура, есть свои зеленые сады и т. д. Через социальные сети и мессенджеры поступают предложения по развитию города. Нас это очень радует. Для того, чтобы систематизировать данную работу, мы запустили сайт „Birge“, на котором вы можете оставить предложения и свое видение по разным направлениям», — обратился аким к горожанам.

На сайте отдельно выделены такие категории, как снос аварийного и ветхого жилья, экология, газификация, озеленение, общественное пространство, уличное освещение, защита животных, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, образование, безопасность, здравоохранение, социальная сфера, урбанистика — городская среда, бизнес, транспорт, санитарная очистка.

Процесс функционирования платформы прост: первое — предложение идеи, второе — отбор, третье — реализация проекта. Самые лучшие предложения жителей будут реализованы в городе.

«Мы развиваем столицу в рамках мастер-плана „Нур-Султан — комфортный город“, и сообща сможем сделать город по-настоящему комфортным», — подчеркнул Алтай Кульгинов.