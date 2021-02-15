Когда начнется онлайн-перепись населения в Казахстане

Перепись населения будет вестись на специализированном сайте Sanaq.gov.kz, доступ к которому будет обеспечен круглосуточно.

В Казахстане онлайн-перепись населения начнется 1 сентября и продлится до 15 октября 2021 года. Такое решение приняли на первом заседании специальной комиссии по проведению национальной переписи населения под председательством первого зампремьера Алихана Смаилова. Специальная комиссия под председательством Алихана Смаилова займется решением основных организационных и содержательных вопросов подготовки и проведения кампании, передает Sputnik.

Перепись населения будет вестись на специализированном сайте Sanaq.gov.kz, доступ к которому будет обеспечен круглосуточно. Граждане вне зависимости от места нахождения смогут самостоятельно пройти процедуру, заполнив переписные листы на себя и на членов своей семьи.

Чтобы обеспечить информационную безопасность граждан, Бюро нацстатистики и Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) провели работы: усилили систему уязвимости и расширили канал связи. Для предотвращения хакерских атак Смаилов поручил обеспечить круглосуточный мониторинг информационных ресурсов по переписи совместно с КНБ. Также, по его словам, необходимо интегрировать сайт Sanaq.gov.kz с веб-порталом eGov.

Ранее Смаилов одобрил концепцию по дальнейшей цифровизации статпроизводства. Она позволит перейти на сбор данных с применением Big Data, снизить отчетную нагрузку на респондентов, обеспечить максимальное качество и открытость официальных статданных.

Традиционный сплошной обход будет проведен с 1 октября 2021 года по 30 октября 2021 года с соблюдением необходимых санитарных норм. Переписчики будут использовать планшеты, что позволит минимизировать влияние человеческого фактора на качество данных, повысит уровень достоверности и позволит избежать дублирования информации. Разработано мобильное приложение для планшета, с помощью которого интервьюер может проводить опрос с учетом всех заложенных арифметико-логических контролей, применять классификаторы и справочники. Полученные данные будут отправлены напрямую в общую базу данных.

«Собранные данные о численности населения, его возрастному, гендерному составу, степени урбанизации, уровне доходов станут основой для принятия выверенных, обоснованных управленческих решений», — отметила пресс-секретарь Смаилова.

Также для качественного проведения переписи комиссия рассмотрела вопрос о целесообразности введении моратория с 1 мая по 31 декабря 2021 года по предложениям об образовании, упразднении и преобразовании административно-территориальных единиц и по наименованию, переименованию составных частей населенных пунктов.

Изначально предполагалось, что перепись населения в Казахстане пройдет с 1 по 30 октября 2020 года, ей должен был предшествовать подготовительный этап с 27 июля по 25 августа. Это третья по счету перепись для независимого Казахстана. Затраты на кампанию по переписи населения составляют 8,2 миллиарда тенге. В эту сумму вошли расходы на оплату заработной платы интервьюеров, закуп планшетов и другие расходы.

Предыдущая общенациональная перепись населения Казахстана проводилась в феврале 2009 года. Численность населения республики по ее итогам составила 16 миллионов человек, увеличившись на 1 миллион человек по сравнению с переписью 1999 года.