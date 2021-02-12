В стране совершенствуется работа Национальной электронной библиотеки

Начат цифровой перевод казахстанских библиотек в цифровой формат.

В прошлом году Министерство культуры и спорта внесло ряд изменений в закон о культуре. В настоящее время ведется работа по переходу на цифровую систему. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов.

«В стране создается сводный электронный каталог библиотек. Наряду с традиционной библиотечной деятельностью совершенствуется работа Национальной электронной библиотеки. Определяется нормативный порядок введения в действие единого электронного читательского билета. Сегодня в Национальной академической библиотеке г. Нур-Султан в фонде электронной библиотеки хранится более 60 тысяч материалов. В дальнейшем работа по повышению этого показателя будет проводиться интенсивнее», — сказал вице-министр.

По официальным данным, в Казахстане насчитывается около 11 тысяч библиотек, из них около 4 тысяч подведомственны Министерству культуры и спорта.