Назначен управляющий директор «Правительства для граждан»

Байрам Азизов займется вопросами коммуникаций и создания позитивного имиджа госкорпорации.

Управляющим директором госкорпорации «Правительство для граждан» назначен Байрам Азизов. Много лет его профессиональная деятельность была связана с построением внешних и внутренних коммуникаций в крупных компаниях, в последнее время он являлся внештатным советником Багдата Мусина, министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Байрам Азизов родился 15 мая 1987 года. В 2008 году окончил Казахский педагогический университет имени Абая по специальности «русский язык, английский язык и литература». Трудовую деятельность начал в 2007 году в издании «Бизнес и власть» корреспондентом, освещающим вопросы страхового рынка. С 2008 года по 2010 годы работал пресс-секретарем группы страховых компаний БТА Банка, с 2010 по 2014 гг. руководил службой по связям с общественностью ТОО «КаР-Тел» (Beeline). С 2014 по 2017 гг. Возглавлял департамент по маркетингу, рекламе и PR в АО «Казпочта». Позже работал советником по внешним и внутренним коммуникациям председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана», возглавлял управление маркетинга и коммуникаций ДК АО «Сбербанк Казахстан». С 2019 года был исполнительным директором рекламного агентства TAG media.

На новой должности Байрам Азизов будет заниматься вопросами коммуникаций — выполнять задачи построения сервиса и создания позитивного имиджа госкорпорации.