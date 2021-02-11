Алтай Кульгинов рассказал об оцифровке столицы

Оцифровка инженерных сетей и зданий, внедрение «умных шлагбаумов», 100% оснащение автобусов системами электронной оплаты, проект «Безопасный двор» и другие проекты.

Внедрение цифровых технологий облегчает жизнь горожанам, тем самым делая город более комфортным для проживания. О проводимой работе по цифровизации рассказал аким столицы Алтай Кульгинов на отчетной встрече с населением города, сообщает официальный сайт города Нур-Султан.

«Пандемия нам показала, что необходимо уделять должное внимание внедрению цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности. К примеру, у нас 100% цифровизация паспортов здоровья, разработан информсервис для проверки легитимности выдачи медсправок. На выданную справку нанесен QR-код, отсканировав который можно проверить ее подлинность. Кроме того, по просьбе родителей и поставщиков автоматизировали госзакупки школьного питания. Также 100% оснащение автобусов системами электронной оплаты. Это позволило вывести из теневого оборота 40% денежных средств. Во время пандемии снизились риски контактирования с водителем. Кроме того, проводим оцифровку инженерных/городских сетей и т. д. Это позволит видеть нагрузки на сети, где необходимо заменить, где увеличить мощность. Также реализация цифровых проектов, таких, как цифровой генеральный план города, предоставит возможность прогнозировать и моделировать процессы градостроительства, данные о потребности в обеспечении больницами, школами, детскими садами тех или иных районов, видеть состояние существующих и проектируемых дорожных сетей», — сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Благодаря установке интеллектуальных камер на улицах количество ДТП сократилось на 40%, смертность снизилась вдвое. Участники дорожного движения стали дисциплинированнее. Интеллектуальная транспортная система Нур-Султана заняла первое место среди стран Европы, СНГ и Центральной Азии.

По просьбе горожан и для повышения уровня безопасности во дворах города реализуется проект «Безопасный двор». Установленные камеры также позволяют сократить количество краж, порчи чужого имущества и других правонарушений.

Также аким Нур-Султана подчеркнул, что акиматом оказывается 159 госуслуг, они 100% переведены в электронный формат. Тем самым полностью исключается человеческий фактор, снижаются коррупционные риски. В этом также помогает ряд столичных социальных объектов — центр «iQala», центр жилья и центр поддержки института семьи Жануя. Данные центры работают по принципу «одного окна». Работы над внедрением и улучшением цифровых технологий акиматом города будут продолжены.