В Казахстане урегулируют работу в дистанционном формате

Практика вынужденного перевода работников на дистанционную работу показала необходимость совершенствования трудового законодательства.

На пленарном заседании мажилиса парламента РК под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты приняли в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы». По словам депутата Джамили Нурманбетовой, данный законопроект инициирован депутатами парламента, поскольку практика вынужденного перевода работников на дистанционную работу показала необходимость совершенствования трудового законодательства, передает Zakon.kz.

Законопроект предусматривает урегулирование трудовых отношений, связанных с дистанционной работой. Предлагается введение новых режимов такой работы, как временная и комбинированная, установление графика работы, сроков работы, ответственности работника и работодателя. В целом, с принятием законопроекта ожидаются положительные правовые и социально-экономические последствия.

Профильный комитет мажилиса готов взять в работу законопроект и подготовить по нему заключение в срок до 22 декабря 2021 года.