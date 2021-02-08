В 2020 году в РК отработано 24 тысячи инцидента информационной безопасности

АО «Государственная техническая служба» приняла участие в международном форуме «Digital Almaty 2021».

В Алматы прошел международный форум «Digital Almaty 2021 — Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность». В рамках форума была организована панельная сессия: «Вызовы информационной безопасности в период пандемии», на которой спикером выступил заместитель директора Национального координационного центра информационной безопасности (НКЦИБ) АО «Государственная техническая служба» Александр Косенков.

В своем выступлении представитель от АО «Государственная техническая служба» поделился следующими статистическими данными за 2020 год. В прошедшем году было зафиксировано и отработано 24 053 инцидента информационной безопасности, наблюдалось увеличение количества фишинговых интернет-ресурсов на 58%, DDoS-атак в отношении казахстанских сервисов — на 44%. Совершено 1 674 попытки эксплуатации уязвимостей, в основном в государственном и квазигосударственном секторах, а также на критически важных объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры.