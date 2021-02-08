Образовательный IT-Альянс создан в Казахстане

Некоммерческая организация намерена уделять внимание развитию альтернативного образования и частных инициатив по подготовке специалистов в области ИКТ.

Образовательный IT-альянс как негосударственный институт и рыночный механизм развития индустрии образовательных технологий объявил о начале своей деятельности на площадке форума Digital Almaty 2021: «Цифровая перезагрузка: Рывок в новую реальность».

Некоммерческая организация намерена уделять внимание развитию альтернативного образования и частных инициатив по подготовке специалистов в области ИКТ, созданию законодательных предпосылок и рыночных механизмов для масштабирования успешных проектов в отрасли на базе лучших мировых практик, а также содействовать актуализации образовательных программ на уровне школ, колледжей и ВУЗов совместно с заинтересованными сторонами.

Зарегистрированный в юрисдикции МФЦА Образовательный IT-альянс послужит площадкой для консолидации и продвижения частных инициатив в секторе дополнительного и альтернативного образования и будет способствовать открытому диалогу между государством, бизнесом и рынком труда в целях подготовки квалифицированных кадров для нужд цифровой экономики.

На полях форума были подписаны первые соглашения о сотрудничестве от имени Альянса с МФЦА, UXStone, Prime Source и другими. Планируется, что инициативы будут направлены на акселерацию перспективных EdTech проектов при поддержке независимых экспертов в IT-образовании и формировании единой рамки компетенций для развития актуальных навыков у специалистов цифровых отраслей. Стороны договорились, что совместная активность будет направлена на развитие рынка образовательных технологий и непрерывного профессионального образования в Казахстане и регионе. Образовательный IT-альянс будет также заниматься вопросами обеспечения качественного обучения в области ИКТ, в том числе — через школу QWANT.

Канат Кожахмет, выступивший подписантом со стороны Образовательного IT-Альянса в качестве исполнительного директора, считает, что создание альянса даст толчок развитию EdTech рынка путем снижения законодательных барьеров и предоставления доступа к частным инвестициям, а также позволит обеспечить трансферт знаний и технологий в индустрию.