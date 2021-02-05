На границе внедрят электронную очередь

Планируется также реконструировать 10 пунктов пропуска.

Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Марат Султангазиев. Он отметил, что уже завершена модернизация пункта пропуска «Бауыржана Конысбаева» на границе с Узбекистаном, передает Kazpravda.kz.

«Начнется реконструкция и техническое дооснащение девяти автомобильных и одного ж/д пунктов пропуска. По примеру пункта пропуска „Нұр жолы“, на загруженных участках границы планируется внедрение системы „Электронной очереди“, которая позволяет через мобильное приложение заблаговременно бронировать очередь. Также расширяется внедрение навигационных пломб, что позволит мониторить потоки и сократит факты лжетранзита», — рассказал Султангазиев.