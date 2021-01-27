Разрешения на работу для трудовых иммигрантов стали электронными

Министр внутренних дел РК своим приказом от 15 января 2021 года внес изменения в правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту.

Для получения разрешения трудовым иммигрантам нужно обратиться с заявлением в госкорпорацию «Правительство для граждан» либо через веб-портал электронного правительства, передает Zakon.kz.

При первичном обращения на получение разрешения необходимо сдать документы:

— заявление о выдаче разрешения трудовому иммигранту;

— квитанции об уплате предварительного платежа по индивидуальному подоходному налогу (после сканирования возвращается услугополучателю);

— паспорт с отметкой о пересечении государственной границы (после сканирования возвращается услугополучателю);

— справку о медицинском освидетельствовании иностранца, подтверждающую отсутствие заболеваний, препятствующих трудовой деятельности по избранной специальности (медицинская справка формы 075/у);

— справку о прохождении дактилоскопирования и фотографирования. При наличии сведений о получении трудового разрешения иммигрантом в течение предыдущего календарного года дактилоскопирование и фотографирование не производится;

— медицинская страховка (после сканирования возвращается услугополучателю);

— трудовой договор между работодателем и иностранцем, в случае оказания проактивной государственной услуги «Выдача разрешения на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан» (после сканирования возвращается услугополучателю).

Сотрудник Государственной корпорации оформляет электронную заявку в интегрированной информационной системе «Центры обслуживания населения», с приложением электронных копий документов и направляет в информационную систему «Миграционная полиция» для принятия соответствующего решения.

В свою очередь, миграционная полиция в день поступления документов из госкорпорации осуществляет проверку на соответствие требованиям закона «О миграции населения», в том числе:

— сравнивает содержание заявления с данными документа, удостоверяющего личность, и сведениями, полученными из ИС МП и других источников;

-сверяет гражданство иностранца со списком стран, с которыми у Казахстана заключены соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания, предусматривающие возможность пребывания в РК без виз сроком не менее трех месяцев;

— проверяет, что сумма предварительного платежа по индивидуальному подоходному налогу соответствует указанному в заявлении сроку действия разрешения трудовому иммигранту;

— осуществляет проверку по базам данных органов внутренних дел и Комитета по правовой статистике и специальным учетам при генеральной прокуратуре РК на судимость и розыск, результаты проверки приобщаются к материалам;

— приобщает к материалам, заводимым на трудового иммигранта, документы, указанные в стандарте государственной услуги.

В случае предоставления недостоверных сведений миграционная полиция в день поступления в течение 30 минут направляет через ИС МП в ИИС ЦОН решение об отказе в оказании государственной услуги. Вместе с тем положительный результат рассмотрения заявки — в виде разрешения (продления) на осуществление трудовой деятельности иностранцев распечатывается сотрудником госкорпорациис уникальным QR-кодом в двух экземплярах и выдается трудовому иммигранту, второй экземпляр приобщается к материалам. При обращении через портал после успешной проверки заявки, поступившей в ИС МП в автоматическом режиме, в личном кабинете заявителя продленное разрешение становится доступным для скачивания.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (22 января).