Разрешения на работу для трудовых иммигрантов стали электронными
Министр внутренних дел РК своим приказом от 15 января 2021 года внес изменения в правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту.
Для получения разрешения трудовым иммигрантам нужно обратиться с заявлением в госкорпорацию «Правительство для граждан» либо через веб-портал электронного правительства, передает Zakon.kz.
При первичном обращения на получение разрешения необходимо сдать документы:
— заявление о выдаче разрешения трудовому иммигранту;
— квитанции об уплате предварительного платежа по индивидуальному подоходному налогу (после сканирования возвращается услугополучателю);
— паспорт с отметкой о пересечении государственной границы (после сканирования возвращается услугополучателю);
— справку о медицинском освидетельствовании иностранца, подтверждающую отсутствие заболеваний, препятствующих трудовой деятельности по избранной специальности (медицинская справка формы 075/у);
— справку о прохождении дактилоскопирования и фотографирования. При наличии сведений о получении трудового разрешения иммигрантом в течение предыдущего календарного года дактилоскопирование и фотографирование не производится;
— медицинская страховка (после сканирования возвращается услугополучателю);
— трудовой договор между работодателем и иностранцем, в случае оказания проактивной государственной услуги «Выдача разрешения на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан» (после сканирования возвращается услугополучателю).
Сотрудник Государственной корпорации оформляет электронную заявку в интегрированной информационной системе «Центры обслуживания населения», с приложением электронных копий документов и направляет в информационную систему «Миграционная полиция» для принятия соответствующего решения.
В свою очередь, миграционная полиция в день поступления документов из госкорпорации осуществляет проверку на соответствие требованиям закона «О миграции населения», в том числе:
— сравнивает содержание заявления с данными документа, удостоверяющего личность, и сведениями, полученными из ИС МП и других источников;
-сверяет гражданство иностранца со списком стран, с которыми у Казахстана заключены соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания, предусматривающие возможность пребывания в РК без виз сроком не менее трех месяцев;
— проверяет, что сумма предварительного платежа по индивидуальному подоходному налогу соответствует указанному в заявлении сроку действия разрешения трудовому иммигранту;
— осуществляет проверку по базам данных органов внутренних дел и Комитета по правовой статистике и специальным учетам при генеральной прокуратуре РК на судимость и розыск, результаты проверки приобщаются к материалам;
— приобщает к материалам, заводимым на трудового иммигранта, документы, указанные в стандарте государственной услуги.
В случае предоставления недостоверных сведений миграционная полиция в день поступления в течение 30 минут направляет через ИС МП в ИИС ЦОН решение об отказе в оказании государственной услуги. Вместе с тем положительный результат рассмотрения заявки — в виде разрешения (продления) на осуществление трудовой деятельности иностранцев распечатывается сотрудником госкорпорациис уникальным QR-кодом в двух экземплярах и выдается трудовому иммигранту, второй экземпляр приобщается к материалам. При обращении через портал после успешной проверки заявки, поступившей в ИС МП в автоматическом режиме, в личном кабинете заявителя продленное разрешение становится доступным для скачивания.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (22 января).