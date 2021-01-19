Шымкент на 100% обеспечат качественным интернетом

Планируется также цифровизация социальных сфер.

Руководитель управления цифровизации города Шымкент Асет Абдраханов доложил акиму города о планах на текщий год. По его словам, в 2020 году операторами связи совместно с акиматом установлено 11 базовых станций и в 16 жилых массивах проведен анализ. Так, в 2021 году в Шымкенте планируется установить 14 базовых станций в отдаленных жилых массивах, проложить частными инвесторами оптический кабель в 16 микрорайонах и жилых массивах города. Об этом рассказали в пресс-службе акимата г. Шымкент.

В этом году будет создан портал государственных услуг и сервисов города Шымкент «Open Shymkent». Единый портал позволит обновлять и визуализировать данные, обеспечит удобство и доступность гражданам. Будет организовано хранилище базы данных, интеграция с государственными системами, работа по принципу одного окна и интеграция с другими цифровыми сервисами города.

Планируется также цифровизация социальных сфер. Речь идет о внедрении QR-рейтинга врачей в поликлиниках и больницах города, запуск пилотного проекта «Умная поликлиника», проведение дистанционных экзаменов в образовательных учреждениях, организация онлайн-олимпиад. Планируется осуществлять электронный документооборот между образовательными учреждениями и управлением образования.

Кроме того, вдоль Тамерлановского шоссе планируется реализовать проект «умного» пешеходного перехода. Это необходимо для безопасности жителей. Когда пешеход будет выходить на тротуар, лазерный луч просигнализирует об этом автомобилям. Проект в пилотном режиме будет реализовываться компанией «NurcomTel» за счет собственных средств.