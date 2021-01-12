Назначен председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан»

Им стал Адил Кожихов.

Адил Кожихов назначен председателем правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Руководителя коллективу госкорпорации представил Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Адил Кожихов — выпускник Казахского национального университета им. Аль-Фараби по специальности «Политология». Трудовую деятельность начал в 2000 году научным сотрудником Центрально-Азиатского агентства политических исследований. В 2001–2003 гг. — эксперт Центра внешней политики и анализа при Министерстве иностранных дел РК. В 2003–2005 гг. — ведущий научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК. С 2005 по 2011 гг. работал старшим экспертом секретариата Совета безопасности, заведующим сектора Информационно-аналитического центра, заместителем пресс-секретаря Президента РК, заместителем заведующего Центром стратегических разработок и анализа администрации Президента РК. В 2011–2012 гг. — заместитель директора РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций». В 2013–2014 гг. — заведующий информационно-аналитическим центром канцелярии премьер-министра РК. С 2014 по 2016 гг. занимал должность директора РГП «Центр анализа и информации», советника министра информации и коммуникаций РК. В 2016–2018 гг. — председатель комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан. В 2018–2019 гг. — советник первого заместителя председателя партии «Nur Otan» — директор Института анализа, прогнозирования и стратегических инициатив. С 2019 года занимал должность государственного инспектора администрации Президента РК.