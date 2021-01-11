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SMS о повторном начислении 42 500 тенге было ошибочным

В АО НИТ извинились за технические неполадки.

11 января 2021 07:25, Profit.kz
Рубрики: Общество

Представители АО «Национальные информационные технологии» сообщили, что в ходе стандартных работ по обновлению систем 400 тыс казахстанцев ошибочно получили «старое» сообщение о начислении выплат в размере 42500 тенге.

Как отметили в ведомстве, данная ситуация является нетипичной и стала следствием человеческого фактора: «Приносим извинения за беспокойство и благодарим за понимание!».

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