SMS о повторном начислении 42 500 тенге было ошибочным

В АО НИТ извинились за технические неполадки.

Представители АО «Национальные информационные технологии» сообщили, что в ходе стандартных работ по обновлению систем 400 тыс казахстанцев ошибочно получили «старое» сообщение о начислении выплат в размере 42500 тенге.

Как отметили в ведомстве, данная ситуация является нетипичной и стала следствием человеческого фактора: «Приносим извинения за беспокойство и благодарим за понимание!».