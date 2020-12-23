С нового года газеты в Туркменистане уходят в интернет

Исключение сделают лишь для пенсионеров — они по-прежнему смогут оформить подписку на бумажные СМИ.

Власти Туркменистана решили упразднить путем объединения ряд печатных изданий. Сейчас в Туркменистане выходbт 27 газет и восемь журналов. Практически все они государственные. С 1 января туркменскую прессу можно будет получить только в электронном виде, передает CentralAsia.

Почтовые отделения страны начали оформлять подписку газет и журналов на первое полугодие 2021 года с тем, чтобы абоненты с 1 января начали получать периодику в электронном формате. Исключение сделают для пенсионеров. Они по-прежнему смогут оформить подписку на бумажные СМИ.