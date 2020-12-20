Компания OrionM2M выходит на рынок Евросоюза с технологией BatteryCare в составе радиомодема ORIONMETER ORN-TWM-LW868.

OrionM2M, специализирующаяся на производстве устройств для телеметрических систем считывания, передачи и обработки данных, заявила об успешном прохождении тестов, необходимых для присвоения европейского сертификата безопасности товаров.

Сертификат СЕ получен на радиомодем ORIONMETER ORN-TWM-LW868, предназначенный для снятия показаний счетчиков горячей/холодной воды Apator Powogaz S.A. с последующей беспроводной передачей данных по сети LoRaWAN. Радиомодем обеспечивает работу в течение семи лет без замены источника питания благодаря технологии BatteryCare. Данная технология оптимизирует энергопотребление и включает в себя:

— инновационную схему питания;

— оптимизацию программного кода задействованием возможностей микроконтроллера на уровне его архитектуры.

Выход OrionM2M на рынок Евросоюза продемонстрировал успешность казахстанских решений.