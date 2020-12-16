Выходить из дома в Азербайджане можно только по электронному или SMS-разрешению

Соблюдение правил контролирует полиция, патрулей на улицах стало больше.

В Азербайджане ужесточили режим карантина. Выходить из дома теперь можно только по SMS -разрешениям. Мера вынужденная: в стране растет число заболевших коронавирусом, каждый день выявляют более четырех тысяч новых случаев, передает «МИР 24».

Чтобы выйти из дома в магазин, аптеку, банк, на почту или на прогулку, теперь нужно разрешение. Оно понадобится также, если человек идет, например, на прием в поликлинику. Получить разрешение можно с помощью специального приложения или путем отправки SMS на номер 8103. В ответ должно прийти подтверждение, система электронного правительства укажет срок действия. До этого выходить из дома запрещено.

Соблюдение правил контролирует полиция, патрулей на улицах стало больше. Нарушителя могут оштрафовать на 115 долларов. Под усиленным контролем продуктовые магазины — перед входом всем обязательно измеряют температуру, просят продезинфицировать руки и проверяют, как надета маска.