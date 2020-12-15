Цифровизация поможет реализовать в Алматы «город без окраин»

Проект Almaty Mobility Monitor, представляющий изменения городской мобильности в период пандемии, теперь доступен всем желающим.

Управление цифровизации Алматы совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) и компанией Habidatum запустили публичную карту мониторинга изменений мобильности города Алматы в период пандемии. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказали руководитель Управления цифровизации города Баян Конирбаев и глава регионального представительства IFC Кассандра Колберт.

Целью шестимесячного проекта было оценить активность горожан до начала и во время пандемии, а также выявить долгосрочные возможности необходимых изменений в планировании общественных пространств и транспортной инфраструктуры, развитии коммерческих объектов и новых бизнесов. Работы по проекту проводились за счет грантовых средств программы «IFC Города». Публичный интерфейс Almaty Mobility Monitor основан на агрегированных GPS-данных, собранных из мобильных приложений граждан, которые согласились поделиться информацией о своей геолокации. Данные собираются брокерами данных с помощью программного обеспечения, объединяющего сигналы GPS, Wi-Fi-соединения и сигналы сотовой связи.

Как рассказал Баян Конирбаев, были использованы 11 источников данных, среди которых — данные GPS-брокеров, HERE/ Google/ Яндекс, OSM, Hatch, Strava, Almaty Bike. Анализ проводился по уникальным метрикам, важным в период пандемии: значимость места, спад/ рост активности горожан в конкретной локации, индекс центральности/ значимости районов города в период пандемии, доступность/ дефицит коммерческих функций в различных районах, связность улично-дорожной сети, интегральный индекс комфорта велодвижения, типология транспортных хабов, выявление потенциальных «точек роста» для малого и среднего бизнеса и др.

«Данные GPS имеют уникальный уровень детализации в пространстве и непрерывны во времени. Главным преимуществом GPS является глобальный характер, что дает возможность сравнивать города и страны друг с другом. Обработка GPS-данных для Almaty Mobility Monitor соответствует всем соответствующим стандартам конфиденциальности. Для открытого интерфейса используются только агрегированные данные, что гарантирует анонимность — данные не могут быть идентифицированы даже при сравнении с другими наборами данных. Сервис предоставляет доступ к агрегированным данным, что обеспечивает защищенность и безопасность данных пользователей», — рассказал Баян Конирбаев.

Одним из результатов работы с полученными данными стала велостратегия города, представленная проектной командой совместно с велосообществом Алматы. Были смоделированы наиболее востребованные веломаршруты пользователей AlmatyBike, что послужит основой при дальнейшей разработке сети велодорожек и велополос города.

Чтобы стимулировать использование геопространственных данных жителями города, партнеры проекта запустили публичную карту, которая отражает изменение городской мобильности в период Covid-19. Она доступна на портале Digital Almaty. Инструмент позволяет посмотреть на исторические данные об изменении мобильности. В Управлении цифровизации города отмечают, что подобный мониторинг мобильности населения полезен не только для городской администрации, но и для предпринимателей. Он поможет в принятии управленческих решений о развитии инфраструктуры города на основе анализа данных. А горожане смогут наблюдать за ситуацией на уровне своего района или всего города, в том числе, и при планировании повседневной активности. Вместе с тем, предложенные наборы данных могут помочь исследовательским центрам и университетам, предоставляя данные для более детального изучения последствий пандемии и разработки адаптационных мер.

«Разработанные метрики мобильности могут быть использованы в долгосрочной перспективе при разработке пешеходной стратегии, а также стратегий пространственного развития города. В целом, это поможет нам в реализации проекта по созданию „города без окраин“», — подытожил Баян Конирбаев.