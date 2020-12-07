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Более миллиарда человек будут жить в зоне действия сетей 5G к концу 2020 года

Несмотря на пандемию Covid-19, технологии связи пятого поколения в 2020 году развивались быстрее, чем ожидалось ранее.

7 декабря 2020 13:25, Profit.kz
Рубрики: Мировые новости

Компания Ericsson представила очередной выпуск своего ежегодного исследования Ericsson Mobility Report за ноябрь 2020 года. По данным исследования, на сети связи пятого поколения (5G) придется 4 из 10 мобильных подключений в 2026 году. Очевидно, что 5G станет самой быстро развивающейся технологией, которая по темпам распространения быстро обгонит стандарты предыдущих поколений. К концу 2020 года покрытием 5G будет охвачен 1 млрд человек (15% мирового населения). Операторы будут активно строить 5G-сети, и в 2026 году в зоне их действия окажется 60% мирового населения, а количество подключений достигнет 3,5 млрд.

В эксплуатацию сейчас запущено 106 коммерческих 5G-сетей, и к концу 2020 года в мире будет 220 млн 5G-подключений. Это значительно больше предыдущих прогнозов, поскольку ранее спрос оценивался в более скромную цифру — 150 млн подключений до конца текущего года.

Основной рост наблюдается в Китае, где на 5G приходятся 11% подключений в сотовых сетях. В Китае спрос диктуется политикой регулятора, конкуренцией между несколькими операторами и наличием в продаже различных моделей доступных 5G-смартфонов. Второе место занимает Северная Америка с долей 5G-подключений в 4%. Именно Северной Америке, согласно исследованию, будет принадлежать лидерство по уровню проникновения в ближайшие годы — в 2026 году 80% мобильных подключений будут в сетях 5G. В Европе 5G-технологии составляют всего 1% всех подключений в мобильных сетях. Это связано с тем, что в течение 2020 года сразу несколько стран перенесли аукционы и не выделили операторам частоты, необходимые для развертывания сетей.

В настоящее время представлено более 150 коммерческих моделей устройств с поддержкой технологий 5G NR. Многие из них поддерживают технологии дуплексной передачи с мультиплексированием по частоте (FDD) и динамического перераспределения частотного ресурса (DSS). В Азии и Северной Америке запущены первые 5G-сети с автономной архитектурой (SA) и уже доступны устройства, поддерживающие агрегацию несущих NR-частот.

«В этом году было многое сделано для развития цифровых услуг. Пандемия показала жизненную необходимость подключения к сети и выступила катализатором перемен, которые подробно описаны в новом выпуске отчета Ericsson Mobility Report, — говорит вице-президент компании Ericsson и глава направления сетей связи Фредрик Джейдлинг (Fredrik Jejdling). — Операторы продолжают строить 5G-сети. Начинается новый этап развития 5G-технологий, позволяющий воспользоваться большинством преимуществ новых устройств и приложений. Сети мобильной связи https://profit.kz/tags/sotovayasvyaz/ — критически важная инфраструктура, которой мы пользуемся каждый день, а технологии 5G будут способствовать будущему росту экономики».

Успех технологий 5G не ограничивается зоной покрытия и числом подключений. Важно, что технологии 5G станут основой для новых сценариев использования и приложений, которые уже начали развиваться. Так, широкое распространение получат сценарии использования, созданные на основе критически важных подключений устройств интернета вещей (Critical IoT). Благодаря развитию сетей 5G и интернета вещей (IoT) пятого поколения появится множество новых услуг для людей и общества в целом, а рост сегмента технологических сетей 5G будет способствовать развитию бизнеса во всех секторах. Передача данных в гарантированный период времени необходима для работы приложений, предназначенных для управления устройствами на расстоянии, а также для развлекательных сервисов.

Возможности технологий 5G будут максимально задействованы и в облачных играх. Их любители становятся все более требовательными — для современных многопользовательских игр недостаточно только высокой скорости передачи данных, важным становится и время сетевой задержки. В будущем передача данных в сетях 5G в гарантированный отрезок времени с четкими параметрами задержки позволит создать новые игровые приложения с технологиями дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) и подключением к облаку.

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