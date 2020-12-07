Более миллиарда человек будут жить в зоне действия сетей 5G к концу 2020 года

Несмотря на пандемию Covid-19, технологии связи пятого поколения в 2020 году развивались быстрее, чем ожидалось ранее.

Компания Ericsson представила очередной выпуск своего ежегодного исследования Ericsson Mobility Report за ноябрь 2020 года. По данным исследования, на сети связи пятого поколения (5G) придется 4 из 10 мобильных подключений в 2026 году. Очевидно, что 5G станет самой быстро развивающейся технологией, которая по темпам распространения быстро обгонит стандарты предыдущих поколений. К концу 2020 года покрытием 5G будет охвачен 1 млрд человек (15% мирового населения). Операторы будут активно строить 5G-сети, и в 2026 году в зоне их действия окажется 60% мирового населения, а количество подключений достигнет 3,5 млрд.

В эксплуатацию сейчас запущено 106 коммерческих 5G-сетей, и к концу 2020 года в мире будет 220 млн 5G-подключений. Это значительно больше предыдущих прогнозов, поскольку ранее спрос оценивался в более скромную цифру — 150 млн подключений до конца текущего года.

Основной рост наблюдается в Китае, где на 5G приходятся 11% подключений в сотовых сетях. В Китае спрос диктуется политикой регулятора, конкуренцией между несколькими операторами и наличием в продаже различных моделей доступных 5G-смартфонов. Второе место занимает Северная Америка с долей 5G-подключений в 4%. Именно Северной Америке, согласно исследованию, будет принадлежать лидерство по уровню проникновения в ближайшие годы — в 2026 году 80% мобильных подключений будут в сетях 5G. В Европе 5G-технологии составляют всего 1% всех подключений в мобильных сетях. Это связано с тем, что в течение 2020 года сразу несколько стран перенесли аукционы и не выделили операторам частоты, необходимые для развертывания сетей.

В настоящее время представлено более 150 коммерческих моделей устройств с поддержкой технологий 5G NR. Многие из них поддерживают технологии дуплексной передачи с мультиплексированием по частоте (FDD) и динамического перераспределения частотного ресурса (DSS). В Азии и Северной Америке запущены первые 5G-сети с автономной архитектурой (SA) и уже доступны устройства, поддерживающие агрегацию несущих NR-частот.

«В этом году было многое сделано для развития цифровых услуг. Пандемия показала жизненную необходимость подключения к сети и выступила катализатором перемен, которые подробно описаны в новом выпуске отчета Ericsson Mobility Report, — говорит вице-президент компании Ericsson и глава направления сетей связи Фредрик Джейдлинг (Fredrik Jejdling). — Операторы продолжают строить 5G-сети. Начинается новый этап развития 5G-технологий, позволяющий воспользоваться большинством преимуществ новых устройств и приложений. Сети мобильной связи https://profit.kz/tags/sotovayasvyaz/ — критически важная инфраструктура, которой мы пользуемся каждый день, а технологии 5G будут способствовать будущему росту экономики».

Успех технологий 5G не ограничивается зоной покрытия и числом подключений. Важно, что технологии 5G станут основой для новых сценариев использования и приложений, которые уже начали развиваться. Так, широкое распространение получат сценарии использования, созданные на основе критически важных подключений устройств интернета вещей (Critical IoT). Благодаря развитию сетей 5G и интернета вещей (IoT) пятого поколения появится множество новых услуг для людей и общества в целом, а рост сегмента технологических сетей 5G будет способствовать развитию бизнеса во всех секторах. Передача данных в гарантированный период времени необходима для работы приложений, предназначенных для управления устройствами на расстоянии, а также для развлекательных сервисов.

Возможности технологий 5G будут максимально задействованы и в облачных играх. Их любители становятся все более требовательными — для современных многопользовательских игр недостаточно только высокой скорости передачи данных, важным становится и время сетевой задержки. В будущем передача данных в сетях 5G в гарантированный отрезок времени с четкими параметрами задержки позволит создать новые игровые приложения с технологиями дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) и подключением к облаку.