Казахстанцы смогут подписывать нотариальные сделки ЭЦП

Поправки в закон о нотариате позволят казахстанским нотариусам эффективнее использовать цифровые технологии, тем самым ускоряя процесс совершения сделок.

Депутаты мажилиса одобрили поправки в закон «О нотариате». Согласно новым нормам, казахстанцы получили возможность оформлять нотариальные сделки при помощи электронно-цифровой подписи. Депутат мажилиса Балаим Кесебаева сообщила, что законопроект разработан по инициативе депутатов парламента в целях совершенствования законодательства о нотариате и правовой системы защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, передает Sputnik.

«Первый блок поправок посвящен цифровым технологиям в работе нотариата. Дальнейшая цифровизация нотариальной деятельности позволит обеспечить оперативность, прозрачность и законность совершаемых нотариальных действий, упростит оформление нотариальных документов. И для этого необходима законодательная регламентация отдельных особенностей электронного нотариата», — сообщила парламентарий в ходе пленарного заседания палаты.

Законопроектом закрепляются нормы, регулирующие работу единой нотариальной информационной системы (ЕНИС). Предлагается создание централизованной электронной системы репозитория (место, где хранятся и поддерживаются какие-либо данные) и электронного архива для хранения и учета нотариальных документов, что позволит повысить эффективность нотариальных услуг.

«Нотариусам предоставляется право совершать в электронной форме письменно-совершаемые сделки, подписание которых сторонами и нотариусом будет осуществляться при помощи электронной цифровой подписи или с помощью графического планшета для цифровой подписи. Вместе с тем, на законодательном уровне регулируются вопросы размещения на интернет-ресурсе необходимой информации о нотариальной деятельности», — уточнила депутат.

Законопроектом вводится принцип равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе. Это, по словам депутата, позволит более активно использовать современные средства юридических коммуникаций, а также оформлять правоотношения на основе цифровых технологий.