Oberig IT подписал дистрибуторский контракт с компанией Titius — лидером в области классификации и идентификации данных.

Заключенное соглашение позволяет Oberig IT поставлять решения Titus и развивать проекты через партнерский канал на территории Казахстана и стран СНГ.

Titus — признанный лидер в области решений, позволяющих организациям автоматически обнаруживать, классифицировать, защищать и анализировать данные, а также безопасно обмениваться информацией. С помощью решений Titus клиенты могут ускорить цифровизацию и получить максимальную отдачу от существующих инвестиций в безопасность. Миллионы пользователей в более чем 120 странах доверяют Titus.

Решения Titus Classification и Titus Identification являются эффективными инструментами для быстрого информирования сотрудников о том, какая информация должна быть защищена и как с ней обращаться. Для этого используется технология встраивания атрибутов метаданных в электронную почту, документы и файлы на каждом этапе жизненного цикла передаваемой информации.

Из-за пандемии и глобального карантина наряду с необходимостью настройки систем для удаленного доступа сотрудников к нужным им рабочим приложениям и данным, организации очень быстро столкнулись с вопросом о том, как используются их данные, куда они передаются и где хранятся в текущий момент.

Как выяснилось, большинство организаций не имеют понимания о состоянии своих данных — где находится важная и конфиденциальная информация, как к ней обращаются каждый день и как она потребляется конечными пользователями с различных устройств.

Эта проблема значительно усугубляется следующими фактами:

— сотрудники, работающие удаленно и часто использующие собственные устройства для доступа, обмена и создания информации;

— вектор хакерских атак увеличивается, поскольку пользователи теперь работают с менее безопасной средой и устройствами;

— рост числа атак, направленных на данные и конечных пользователей.

«Решения классификации и идентификации данных Titus помогают организациям получить полную видимость важной и чувствительной для бизнеса информации, такой как: нормативные данные, интеллектуальная собственность, конфиденциальные корпоративные данные и т. д. Продукты Titus предоставляют организациям необходимую аналитическую информацию и ответы на вопросы: где находятся данные, какие бизнес-процессы/ отделы используют эту информацию и как информация передается внутри или во вне организации т. п.», — отмечает Алексей Дудников, директор Oberig IT в Казахстане.

«Возможность решений Titus бесшовно и эффективно интегрироваться с решениями мировых лидеров по предотвращению утечек конфиденциальной информации (класса DLP), на сегодняшний день является неоспоримым преимуществом. Любой проект по предотвращению потерь конфиденциальной информации в первую очередь начинается с определения таковой, а именно: идентификация и классификация важных, конфиденциальных данных — это ключ к возможности сохранить и обезопасить данные от неумышленной либо умышленной активности пользователей и злоумышленников», — комментирует технический директор компании Oberig IT Назарий Кунда.

10 декабря Oberig IT проведет вебинар: «Классификация данных как неотъемлемый инструментарий при защите важных, критических данных (информации), на безе решения Titus».

Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация.