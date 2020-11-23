Багдат Мусин высказался о цифровом будущем Казахстана

Планируется переход на новую модель платформенного цифрового государства.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в своем аккаунте Instagram показал, как реализован функционал электронной версии документов — он записал видеоролик, демонстрирующий, как найти их в eGov mobile. Багдат Мусин показал собственное водительское удостоверение, свидетельство о заключении брака, а также документы детей. Помимо этого в приложении отображаются результаты ПЦР-тестирования на Covid-19.

Электронные версии находятся в разделе «Цифровые документы», на главной странице eGov mobile, однако пока они доступны не всем пользователям приложения. В будущем казахстанцы смогут предъявлять QR-код вместо бумажных документов.

Напомним — о необходимости введения цифровых документов высказался Президент еще в прошлом году. Он призвал не наказывать водителей, забывших дома водительские права. Ожидается, что уже в скором времени водителей освободят от необходимости носить с собой водительские удостоверения — депутаты должны представить соответствующий законопроект до ноября следующего года.

Позднее Багдат Мусин высказался и о сбоях, то и дело происходящих в системе электронного правительства. По его словам, Казахстан намерен переходить на «новую модель платформенного цифрового государства».

«Мы многое сделали, но так получается, что при сбоях начинаем искать, на чьей стороне проблемы из-за того, что много разрозненных систем, и каждое ведомство отвечает за свою информационную систему. Получается, что вроде много сил затратили, больше 1000 систем получили, но в итоге все равно не можем достичь того уровня, где могли бы обеспечить отказоустойчивость и оперативное решение при сбое и качественное восстановление системы для предоставления услуг населению», — высказался министр.

В качестве примера он привел экосистему Сбера, в чьей экосистеме находится почти две тысячи информационных систем. С этим опытом ознакомился на днях Касым-Жомарт Токаев. На площадке Международного финансового центра «Астана» состоялась встреча Президента РК с российской делегацией, в состав которой вошли заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. Президенту Казахстана была представлена интерактивная презентация, посвященная внедряемым в России проектам цифровых решений, наработкам в области глубокой комплексной цифровизации и опыту использования экосистемы Sber. После завершения презентации Касым-Жомарт Токаев провел беседу с руководством правительства Казахстана и российской делегацией о перспективах двустороннего взаимодействия по таким направлениям, как технологическое развитие экосистем и цифровизация государственных сервисов. В присутствии Главы государства также были подписаны казахстанско-российские меморандумы о сотрудничестве в сфере цифровизации.

«Я воспринимаю любой сбой в электронном правительстве, как сбой в ЦОНах. Это как если клиент приходит в ЦОН, а ему говорят „сегодня такая-то услуга не работает, и мы пока не понимаем, когда заработает“. Понятное дело, что люди разворачиваются и уходят, их возмущение и недовольство легко объяснимы. Принцип одинаковый — то же самое представляю, когда электронное правительство зависает. Чтобы обеспечить отказоустойчивость и правильную работу информационных систем, мы реально должны перенимать опыт у таких компаний, которые это пережили. Сбер вложил не один миллиард долларов, чтобы создать и протестировать собственную платформу, на которой они ушли от вендорной зависимости. Аналогичные шаги будем предпринимать и мы, переходя на новую модель платформенного цифрового государства. Конечно, мы изучим и другие платформы, но в любом случае — это то будущее, на которое мы должны ориентироваться, чтобы развивать полноценное удобное цифровое государство», — заявил Багдат Мусин.