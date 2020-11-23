Казахстан стал партнером Израиля по кибербезопасности

Выстраивание официальных отношений с международными партнерами на практике доказало свою эффективность.

18 ноября текущего года состоялось торжественное подписание меморандума о взаимопонимании в области кибербезопасности между Государственной технической службой (ГТС) и Национальным кибердиректоратом Государства Израиль (INCD). Подписание проходило в режиме видеоконференцсвязи. Помимо руководящего состава с двух сторон в лице директора INCD Игаль Унна и председателя правления ГТС Аскара Жунисбек, присутствовал представитель посольства РК в Государстве Израиль Сатыбалды Буршаков.

Выстраивание официальных отношений с международными партнерами на практике доказало свою эффективность, поэтому расширение сотрудничества в сфере кибербезопасности с Израилем предоставит возможность ускорить процесс обмена информацией об инцидентах и угрозах информационной безопасности и двустороннего оперативного реагирования.