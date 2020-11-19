Бесплатных адвокатов теперь будут назначать онлайн

Порядок назначения адвокатов в рамках оказания гарантированной государством юрпомощи по уголовным, гражданским делам и делам об адмправонарушениях автоматизируют.

На пленарном заседании мажилиса парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи». По данным профильного комитета мажилиса, этот законопроект разработан по инициативе депутатов парламента РК. Он предусматривает ряд изменений в действующее законодательство, передает Zakon.kz.

Эти изменения направлены на реализацию права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, предусмотренного статьей 13 конституции РК и дальнейшее развитие института адвокатуры и юридических консультантов, автоматизацию и оптимизацию их деятельности, говорится в заключении комитета. В целом, документ разработан на основе мониторинга действующего законодательства и правоприменительной практики, а также предложений, поступивших во время встреч депутатов с адвокатами, юристами, судьями и представителями правоохранительных органов.

В целях реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» предлагается автоматизировать порядок назначения адвокатов в рамках оказания гарантированной государством юридической помощи по уголовным, гражданским делам и делам об административных правонарушениях. При этом в целях недопущения нарушения конституционного права на защиту, наряду с автоматизацией, сохраняется действующий порядок назначения адвокатов.

Участие защитника будет обеспечиваться соответствующим органом путем направления постановления в коллегию адвокатов в форме электронного документа через единую информационную систему юридической помощи либо на бумажном носителе.

Также предлагается закрепить нормы в части получения адвокатами информации непосредственно из единой информационной нотариальной системы, национального реестра идентификационных номеров в рамках исключительно конкретного дела, как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

Постоянные комитеты мажилиса парламента представили положительные заключения по законопроекту.