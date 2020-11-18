Казахстан переходит в формат «цифровых» центров занятости

Реализация нескольких проектов позволит отказаться от бумажных документов и подтвердить свой социальный статус без посещения государственных органов.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы совершенствования процессов оказания госуслуг. О цифровизации сферы занятости доложил министр труда и социальной защиты населения Б. Нурымбетов.

Согласно реестру государственных услуг предусмотрено оказание 44 видов услуг в социально-трудовой сфере, из них 38 услуг оказываются в электронном виде, 18 из которых — проактивно. Всего в текущем году было оказано 9,5 млн услуг. До конца года 90% государственных услуг будут переведены в электронный формат, а в 2022 году планируется довести этот показатель до 93%.

Глава государства в Послании народу Казахстана поручил провести полную оцифровку процессов, связанных с назначением пенсий и пособий. По словам Б. Нурымбетова, основное направление этой работы — фокус на проактивный формат. То есть, инициатором оказания услуг будет государство, а не гражданин. Все необходимые документы и сведения формируются путем взаимодействия информационных систем. Гражданину необходимо будет предоставить только согласие на получение услуг.

«Проактивный вид услуги исключает контакт услугополучателя с услугодателем, значительно сокращает время оказания услуги, устраняет необходимость сбора бумажных документов и участие сотрудников уполномоченных органов», — отметил Б. Нурымбетов.

Например, ранее для назначения пособия многодетной семье заявитель обращался в госкорпорацию с необходимыми документами на бумажном носителе. Для этого заранее нужно было посетить несколько учреждений, потратить время. А сегодня в результате автоматизации этого процесса в систему министерства из информационных систем других государственных органов проактивно поступают сведения о физическом лице и количестве детей — все данные, необходимые для назначения пособия. На основании этих сведений автоматически назначается пособие, многодетной матери отправляется SMS-сообщение о назначении.

Вместе с тем, в сфере занятости предусматривается широкое использование возможностей Электронной биржи труда. Сегодня человек, ищущий работу, вынужден обращаться в центр занятости, стоять в очереди и контактировать с сотрудниками центра для выбора подходящей работы. Если работа не найдена, необходимо зарегистрироваться в качестве безработного, а также при необходимости лично подать заявление на получение социальной выплаты по безработице.

«Теперь все меры, инструменты занятости будут формироваться на Электронной бирже труда. Портал будет автоматически подбирать вакансии в соответствии с навыками для лица, ищущего работу, инструменты программы „Еңбек“, в том числе — посредством SMS-уведомления. В случае не трудоустройства гражданина информационная система автоматически регистрирует человека в качестве безработного и проактивно назначает ему социальную выплату по безработице из Государственного фонда социального страхования. Таким образом, объединив несколько услуг и упростив бизнес-процесс, мы переходим к цифровым центрам занятости», — пояснил Б. Нурымбетов.

Следующий большой цифровой проект, который находится в реализации — это заочное установление инвалидности. Сегодня заявителю приходится обращаться в четыре разных органа. В поликлинику для прохождения обследования, в отдел медико-социальной экспертизы для установления инвалидности с необходимыми бумажными документами, при назначении социальных услуг и технических средств реабилитации — в местные исполнительные органы, а по вопросу трудоустройства — в центр занятости населения. После полной автоматизации данной услуги заявителю достаточно будет обратиться в поликлинику для прохождения обследования. А другие стадии этой деятельности реализуются проактивно через интеграцию информационных систем. Таким образом сократится время использования услуг для людей с инвалидностью. Кроме того, ведется работа по оцифровке социального статуса и документов граждан. Сегодня в системе министерства собраны все данные гражданина в социально-трудовой сфере. До конца текущего года сведения пенсионера, лица с инвалидностью, получателя адресной социальной помощи, безработного, многодетной матери, оралмана будут доступны в личном кабинете в мобильном приложении электронного правительства. Реализация проекта позволит отказаться от бумажных документов, граждане смогут подтвердить свой социальный статус без посещения государственных органов.

В дальнейшем, чтобы полностью оцифровать бизнес-процессы вышеперечисленных услуг совместно с соответствующими государственными органами будет проведена следующая работа: в системе здравоохранения — оцифровка сведений справки 088/у, паспорта здоровья, листа временной нетрудоспособности, параметров выбора технических средств реабилитации; в сфере архивных сведений — будут созданы цифровые версии архивных документов, относящихся к трудовому стажу, актов гражданского состояния до 2008 года, дипломов об образовании, включая ранний советский период.