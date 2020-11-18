Ivanti в топе Gartner Magic Quadrant по разработке инструментов для управления ИТ-сервисами

Ivanti преобразует управление ИТ-услугами с помощью платформы Ivanti Neurons.

Компания Ivanti, разработчик решений по автоматизации ИТ и обеспечению безопасности для обнаружения, управления, защиты и обслуживания ИТ-активов (от ПК и мобильных устройств до VDI и ЦОД, как в облачных и локальных инфраструктурах, так и в периферийных системах), объявила, что она была названа лидером в Gartner Magic Quadrant 2020 года среди компаний, разрабатывающих инструменты для управления ИТ-сервисами и ИТ-услугами. Ivanti была помещена в квадрант претендентов в отчете за 2019 год и в квадрант лидеров в 2020 году.

Gartner определяет рынок инструментов управления ИТ-услугами (ITSM) следующим образом: это инструменты, помогающие организациям управлять потреблением ИТ-услуг и инфраструктурой, поддерживающей ИТ-услуги, а также ответственность ИТ-организации за предоставление бизнес-ценности с помощью этих инструментов. Это наиболее часто используемые инструменты среди ИТ-сервис-десков и функционального ИТ-обслуживания, которые поддерживают выполнение задач и работу, в том числе — включающие в себя такие варианты, как аварии, запросы, текущие проблемы, изменения, уровень сервиса, управление информацией и конфигурациями.

По мнению Gartner, лидеры хорошо зарекомендовали себя широким охватом рынка, высоким уровнем осведомленности клиентов об их присутствии на этом рынке и внедрении (о чем свидетельствуют данные взаимодействия с клиентами Gartner). Лидеры в Magic Quadrant совместно составляют более 70% доли рынка на 2019 год. У этих поставщиков есть четкое видение, которое помогает решать соответствующие проблемы команд, отвечающих за выпуск продукта. Они демонстрируют уровень продуктовых и маркетинговых возможностей, необходимых для признания на рынке.

Ivanti с недавним выпуском Ivanti Neurons продолжает преобразовывать управление услугами с помощью ИИ, машинного обучения и ботов для автоматизации. С помощью ботов с гипер-автоматизацией, которые восстанавливают работу устройства и защищают его, а также обеспечивают контекстный и персонализированный опыт использования, Ivanti Neurons вместе с Ivanti Enterprise Service Management обеспечивает большую видимость службам поддержки в реальном времени по всем устройствам. Это значительно повышает точность, скорость и эффективность услуг, предоставляемых сотрудникам.

«На наш взгляд, быть названным лидером в Magic Quadrant среди компаний, разрабатывающих инструменты ITSM — это важная веха в истории Ivanti и истинное свидетельство реализации нашего видения продукта и стратегии, — сказал Наяки Найяр, исполнительный вице-президент и главный директор по продуктам Ivanti. — Ivanti преобразует управление ИТ-услугами с помощью платформы Ivanti Neurons, которая позволяет организации автономно обнаруживать, восстанавливать, защищать и обслуживать устройства с помощью автоматизированных ботов, поскольку организации пытаются справиться с беспрецедентным ростом устройств, данных и удаленных работников».

Глобальный сервисный IT-дистрибутор Axoft — официальный дистрибутор Ivanti в Казахстане с 2017 года. Компания показывает более чем 100% ежегодный рост по направлению вендора, оказывая услуги в области реализации ПО, внедрения и обучения. Наибольшей популярностью продукты Ivanti пользуются среди компаний финансового сектора и сферы добывающей промышленности. За последние два года в Казахстане реализовано несколько крупных и десятки небольших проектов. В настоящий момент ведется внедрение решений Ivanti в «АК Алтыналмас».

«Ivanti имеет многолетний опыт работы на IT-рынке и репутацию сильного и востребованного игрока, который идет в ногу со временем, ориентируется на самые актуальные тенденции. Компания с каждым годом расширяется, открывает новые направления, предлагает клиентам востребованные технологии. Продвигая продукты Ivanti, мы понимаем, насколько рынок емкий и перспективный. Поэтому постоянно расширяем спектр услуг по направлению вендора, чтобы наши партнеры могли получить от сотрудничества максимум выгоды», — отмечает Сергей Аннагельдыев, директор компании Axoft в Казахстане.