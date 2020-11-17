В Алматы запускают цифровую коммуникационную площадку

На ней можно будет выдвинуть идеи по улучшению города.

Одной из эффективных коммуникационных площадок для обсуждения инициатив и выработки рекомендаций по развитию мегаполиса станет общегородская платформа iAzamat. Бета-версия платформы запущена 16 ноября. Об этом рассказал аким Алматы Бахытжан Сагинтаев на ХІІ Гражданском форуме.

«С министром информации и общественного развития РК А. Балаевой открыли работу ХІІ Гражданского форума Алматы. На повестке дня — взаимодействие местных исполнительных органов с гражданским обществом с целью решения стоящих перед городом задач. В ходе онлайн-сессий прошло обсуждение вопросов в сфере экологии и цифровизации, здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта», — отметил глава мегаполиса.

На платформе iAzamat Алматинцы смогут голосовать за городские проекты, поднимать актуальные вопросы, узнавать о городских новинках. Новый интерактивный инструмент расширит участие гражданского общества в процессе управления и принятия решений.

«Каждый из нас сможет стать инициатором новых идей и предложений по улучшению жизни города», — добавил Бахытжан Сагинтаев.