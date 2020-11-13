Кселл: итоги III квартала 2020

Оператор ожидает дальнейший рост доходов и показателя EBITDA.

Акционерное общество «Кселл» объявило промежуточные результаты работы за III квартал 2020 года. В указанном периоде чистый объем продаж компании вырос на 13,9%. Доход от услуг снизился на 1%, до 35, 841 млрд тенге. Доход в корпоративном сегменте вырос на 40,3% и составил 5,332 млрд тенге.

«Я рад сообщить, что в третьем квартале наши операционные и финансовые показатели значительно улучшились, и мы создаем прочную основу для будущего роста. Мы показали положительный результат в третьем квартале, с двузначным ростом выручки… Мы также рады отметить, что компания начала процесс интеграции своих сетей с АО „Казахтелеком“, чтобы максимально использовать все потенциальные синергии, продолжая при этом делиться передовым опытом таким образом, чтобы способствовать дальнейшему совершенствованию технологий и услуг. В результате компания продолжает пользоваться преимуществами от партнерства с „Казахтелеком“ во всех сферах своей деятельности. Пережив два национальных карантина, мы в настоящее время полностью сосредоточены на поддержании уровня роста, достигнутого в третьем квартале, и продолжаем предоставлять важнейшие технологии, продукты и услуги для поддержания общества и экономики, при этом воздействие пандемии продолжает создавать сложности во всех сферах деятельности в нашей стране и в мировой экономике. После начала пандемии Covid-19 и последующих ограничительных карантинных мер мы не делали никаких прогнозных заявлений. Тем не менее, с признаками постепенной стабилизации ситуации в Казахстане и на основе предположения об отсутствии неожиданных событий или ситуаций, которые могли бы подорвать эту стабильность, компания может предоставить прогноз на 2020 год — мы ожидаем, что рост доходов и показателя EBITDA составит около 8-10%», — заявил Каспарс Кукелис, председатель правления АО «Кселл».

Чистая выручка, 2020 г

I квартал — 40,062 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2019 г. на 13,9%)

II квартал — 38,62 млрд тенге (рост на 2%)

III квартал — 46,828 млрд тенге (рост на 13,9%)

Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, за третий квартал вырос на 12,9%, рентабельность по EBITDA составила 43,8%.

EBITDA, 2020 г

I квартал — 15,846 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2019 г на 13,6%)

II квартал — 16,2 млрд тенге

III квартал — 20,5 млрд тенге (рост на 12,9%)

Абонентская база компании увеличилась на 177 тысяч пользователей и составила 8,04 млн человек.

Абоненты, 2020 г

I квартал — 7,992 млн

II квартал — 7,863 млн

III квартал — 8,04 млн (рост на 4,7%)

Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг снизился на 10,8% и составил 18, 448 млрд тенге. Доход от реализации мобильных устройств увеличился более чем в два раза, до 10,987 млрд тенге, частично за счет продаж через онлайн-каналы.

Доход от услуг передачи данных вырос на 13,1%, до 15,239 млрд тенге, а трафик данных вырос на 36,4%, составив 111,0 петабайта (Пб). Средний объем трафика данных на пользователя составил 8 Гб (+19,7% в годовом исчислении). На LTE в сети Кселл приходится 72% от общего объема трафика. Связью LTE охвачено 64,8% казахстанцев, а 3G — 81,5%. В компании отмечают, что благодаря продажам контрактных телефонов зафиксирован рост проникновения 4G-устройств, до 69,3%. Число пользователей 4G у оператора составило 3,341 млн (+40,7% в годовом исчислении). Число пользователей OTT-сервисов достигло 849 тыс. (+33,3% в годовом исчислении).

Показатель MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц) в третьем квартале вырос до 240 минут.

MOU, 2020 г

I квартал — 222 мин (рост на 1,8%)

II квартал — 236 мин (рост на 1,3%)

III квартал — 240 мин (рост на 2,6%)

ARPU (средняя выручка на одного пользователя) тоже продемонстрировала рост — на 6,3%.

ARPU, 2020 г

I квартал — 1419 тг.

II квартал — 1377 тг.

III квартал — 1505 тг.

Капитальные расходы оператора (CAPEX) увеличились до 3,524 млрд тенге, а соотношение CAPEX к продажам составило 7,5%.

CAPEX, 2020 г

I квартал — 2,604 млрд тенге

II квартал — 1,065 млрд тенге

III квартал — 3,524 млрд тенге.