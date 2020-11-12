Казахстанцев предупредили о мошенниках, крадущих личные данные

Госкорпорация «Правительство для граждан» разъяснила ситуации, при которых ее работники могут связаться с гражданами.

Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщила об участившихся за последний месяц случаях мошеннических действий, когда неизвестные лица звонят гражданам, представляются работниками ЦОНов и просят погасить долги либо запрашивают для сверки личные данные.

В целях предотвращения подобных инцидентов госкорпорация информирует граждан, что работники «Правительства для граждан» не осуществляют обзвонов, не имеют доступа к базам данных должников, а также не причастны к работе коллекторских компаний. Любое сообщение между «Правительством для граждан» и услугополучателями может проходить только посредством SMS-уведомлений от номера 1414, где граждан могут уведомить об имеющейся брони, истечении срока действия документов и даты выдачи либо запросах по получению композитных услуг.

Государственная корпорация «Правительство для граждан» настоятельно рекомендует проявить бдительность и не сообщать свои личные данные третьим лицам. Пострадавшие от подобных мошеннических действий могут обратиться в правоохранительные органы.