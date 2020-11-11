МВД РК провело ОПМ Hi-tech.

155 киберпреступлений выявили в Казахстане в ходе ОПМ «Hi-tech», которое было направлено на предупреждение и раскрытие киберпреступлений, в том числе интернет-мошенничеств. Как рассказали в пресс-службе МВД РК, за несколько дней операции раскрыто 161 ранее совершенное преступление, основную часть которых составляют интернет-мошенничества. Кроме того, изъято более тысячи единиц продукции, запрещенной в свободном обороте. Это контрафактные диски, технические средства для негласной записи, носители нелецензионного программного обеспечения, порнографии и другое. Выявлено 500 зарубежных интернет-ресурсов с противоправной информацией.

В ходе операции полицейскими также выявлены многочисленные факты обмана интернет-пользователей. Так, задержана мошенница, которая, обманув знакомого работника торгового дома, завладела персональными данными шести граждан и оформила на них онлайн-кредиты на сумму около 550 тысяч тенге. После оформления кредита она сообщала им об ошибочном перечислении денег и просила вернуть ей на карту. Задержан также житель столицы, который завладел деньгами в сумме 356 тысяч тенге, воспользовавшись чрезмерной доверчивостью пяти граждан. На сайте OLX он разместил объявление о якобы изготовлении водительских удостоверений. После поступления денег на Qiwi-кошелек он переставал реагировать на звонки. А житель Жамбылской области изобличен в совершении ряда интернет-мошенничеств путем сбора средств на благотворительные цели. Для этого он создал подложный фонд, находил контакты предпринимателей и просил оказать помощь в развитии фонда. Деньги перечислялись на зарегистрированные на лжефонд счета. В настоящее время установлено 15 обманутых руководителей коммерческих структур, которым причинен ущерб на общую сумму 2,3 миллиона тенге.

МВД призывает граждан быть бдительными и не доверять обещаниям легкой и быстрой наживы. И обязательно обо всех подобных случаях сразу сообщать в полицию.