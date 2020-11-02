Абоненты activ могут оплачивать товары и услуги с помощью QR платежей Visa

В мобильном приложении Мой activ появилась возможность без наличных денег оплачивать проезд и покупки.

Компания «Кселл» запускает для абонентов activ возможность оплаты с помощью баланса мобильного номера товаров и услуг посредством платежного решения от Visa на основе QR-кода.

Уже сейчас по Visa QR можно оплатить:

— проезд в общественном транспорте столицы и в других городах нашей страны, таких как Алматы, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Талдыкорган и другие.

— покупки в более чем 3 000 точках в Алматы, Нур-Султана и других городов Казахстана, а также за границей (везде, где доступно решение от Visa на основе QR-кода).

Для оплаты с помощью Visa QR необходимо зайти в мобильное приложение Мой activ, выбрать иконку QR-сканера, отсканировать QR-код. После чего необходимо заполнить реквизиты платежа, проверить корректность данных и подтвердить оплату.

«„Кселл“ продолжает развивать и расширять линейку мобильных финансовых сервисов для своих абонентов. Мы рады сообщить о запуске новой услуги для абонентов activ — возможности оплаты покупок с баланса мобильного номера в приложении Мой activ через QR-сканер. Оплата с помощью Visa QR открывает новые возможности для совершения покупок. Это удобный, безопасный и быстрый способ безналичного платежа, ведь смартфон всегда под рукой. И поддерживая наших абонентов, которые используют такой вид оплаты и идут в ногу со временем, „Кселл“ вместе с компанией Visa дарят абонентам activ до 25% кэшбэка на баланс мобильного телефона за каждую покупку или платеж с помощью Visa QR. Мы ценим и уважаем своих абонентов и всегда работаем над внедрением новых продуктов и услуг, улучшением сервисов и предложением интересных акций», — отметил Казбек Шаимов, директор департамента обслуживания.

Сервис реализуется совместно с технологическими партнерами ТОО «Wooppay» и АО «Народный банк Казахстана».