Багдат Мусин заявил о слабых IT-специалистах в госорганах

По словам министра, более половины работников не имеет специализации.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин высказался об IT-сотрудниках в государственных органах. По его словам, сегодня существует ряд проблем в цифровизации госорганов. Это, в первую очередь, слабые кадры. Анализ показал, что в структурных подразделениях IT центральных и местных исполнительных органов более 500 сотрудников, из них более 50% не имеют ИТ-специализации, передает Zakon.kz.

«Это происходит из-за неконкурентоспособной оплаты труда в госорганах», — заявил Багдат Мусин во время правительственного часа в сенате.

По этой же теме высказался сенатор Алтынбек Нухулы. По его словам, большинство выпускников IT-специальностей не остаются работать по профессии.

«На новый учебный год на специальности информационно-коммуникационных технологий выделено более 8,5 тысяч образовательных грантов для вузов. Необходимо создать условия для того, чтобы эти кадры играли важную роль в цифровизации в регионах и в областных центрах», — отметил депутат сената.