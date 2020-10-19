Список безопасных сайтов для детей разработают в РК

Проект планируется реализовать к концу года.

Заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК Юлия Овечкина рассказала, что к концу года в Казахстане будет разработан список безопасных «белых» сайтов для детей, передает Kazpravda.kz.

«Сейчас разрабатывается список безопасных, можно сказать „белых“ сайтов, которые также будут доступны для детей. Остальные сайты будут недоступны. Я думаю, к концу года мы эту работу закончим совместно с коллегами из МЦРИАП. Это будет общий список „белых“ сайтов по всему Казахстану», — рассказала Овечкина.

Она отметила, что на сегодня данная тема очень актуальна, так как участились случаи кибербуллинга. С ее слов, коллегами из Министерства информации и общественного развития РК разработана и внедрена программа «Кибернадзор».

«Она уже отслеживает те ресурсы, которые запрещены для просмотра детьми», — резюмировала эксперт.