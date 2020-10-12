Казпочта больше не будет уведомлять о посылках по SMS

Клиентам придется пользоваться ботом в Telegram или мобильным приложением.

С 1 сентября 2020 года Казпочта прекратила отправку SMS-сообщений по почтовым услугам. Теперь узнать о поступлении почтовых отправлений в отделения почтовой связи граждане смогут узнать через уведомления в телеграм-боте и в приложении Post.kz. В ближайшее время в приложении появится специализированный раздел «Уведомления».

Скачать приложение Post.kz можно в PlayMarket и AppStore. А тем клиентам, у которых нет возможности использовать приложение или телеграм-бот, будут доставляться бумажные извещения. При поступлении посылок в почтомат/тастамат клиенты по-прежнему будут получать SMS-сообщения с кодом доступа к ячейке.