Резидент Astana Hub привлек 260 тысяч долларов инвестиций

Средства пойдут на масштабирование Sagi по Казахстану.

Казахстанский стартап Sagi привлек 260 тыс. долларов инвестиций от частных инвесторов при оценке в 1,3 млн долларов. В проект инвестировали основатель сети кофеен и тортов «Hani» Нариман Шакабаев и предприниматель Ержан Альмухамедов. Как сообщает руководитель и основатель стартапа Sagi Жаксылык Есельбаев, привлеченные средства пойдут на дальнейшее развитие и масштабирование продукта по Казахстану.

Sagi — это мобильное приложение, с помощью которого пользователь в один клик можно отправить цифровой подарок или подарочный сертификат. По слова Жаксылыка Есельбаева, идея создания данного продукта ему пришла во время карантина, когда предпринимателям пришлось закрыться и понести убытки, а потребителям отказаться от покупки некоторых товаров и услуг. Решение стартапа позволит бизнесу зарабатывать 24/7 онлайн.

Для использования приложения пользователю необходимо привязать карту. Цифровые подарки и подарочные сертификаты разных брендов можно отправлять через мессенджеры (Whatsapp, Telegram, Facebook, Instagram, Tinder и т. д.) или внутри приложения. Подарки также можно дарить, оставаясь инкогнито. Кроме того, пользователи приложения могут посмотреть список желанных подарков друзей и знакомых. Встроенные пуш-уведомления могут напомнить о важных датах (дни рождения, годовщина свадьбы). Сейчас компания ведет переговоры с новыми партнерами для наполнения ассортимента своего интернет-магазина.

Sagi является участником международного технопарка IT-стартапов Astana Hub.