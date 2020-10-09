Интерактивную карту строящихся объектов представили на Дне цифровизации Карагандинской области

Она позволит любому желающему ознакомиться с географией строительства, узнать наименование и адрес объекта, объем финансирования.

В Нур-Султане провели День цифровизации акимата Карагандинской области. Мероприятие прошло в онлайн-формате с участием ответственных лиц по цифровизации акимата, а также представителей АО «Холдинг „Зерде“» и Astana Hub c целью организации диалога с бизнесом по выработке качественных проектов и предложений.

В ходе совещания были презентованы следующие проекты: «Интерактивная карта строящихся объектов», «Умное освещение», «Умные остановки».

Интерактивная карта строящихся объектов позволит любому желающему с помощью интерактивного контента в режиме онлайн ознакомиться с географией строительства, узнать наименование и адрес объекта, объем финансирования, мощность и планируемую дату ввода в эксплуатацию.

Проект «Умное» освещение планируют внедрить в городе Шахтинск. Свет должен включаться и отключаться в автоматическом режиме благодаря специальным световым датчикам.

«Умные» остановки позволят гражданам видеть маршруты движения общественного транспорта на специальных сенсорных табло. Одна из самых используемых опций — возможность зарядить мобильное устройство: на остановках предусмотрен ряд USB-разъемов для этой цели. Кроме того, такие остановки являются точками доступа Wi-Fi. Для плохих погодных условий на остановках предусмотрены теплые лавки с инфракрасными обогревателями.

Напомним — онлайн-площадка Дней цифровизации организована для налаживания диалога и выработки качественных проектов и предложений в IT-сфере. Мероприятие проходят совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Холдинг „Зерде“» и Международным технопарком Astana Hub и предполагает вовлечение IT-рынка в цифровые проекты госорганов.