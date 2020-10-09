Astana Hub ищет партнеров для развития стартап-индустрии в регионах Казахстана
Партнерами могут стать функционирующие инкубаторы, акселераторы или технопарки.
Astana Hub объявляет о запуске программы Regional Incubation. Главная задача проекта — помочь местным стартапам в развитии проектов, а также укрепить деятельность технопарков, сообщества специалистов в области ИТ и технологических предпринимателей в каждом регионе страны.
Для реализации Regional Incubation Astana Hub ищет региональных партнеров, которые реализуют программу инкубации стартап-проектов Astana Hub в своем городе. Это могут быть функционирующие региональные инкубаторы, акселераторы или технопарки. Новым партнерам Astana Hub окажет всю необходимую поддержку:
— финансовая помощь на развитие инкубатора;
— помощь в поиске первого пула стартапов;
— интеллектуальная, консультационная поддержка от команды Astana Hub;
— статус официального партнера Astana Hub;
— PR-поддержка.
К потенциальным партнерам Regional Incubation выдвигаются следующие требования:
— сотрудничество с местными исполнительными органами;
— пул стартапов на стадии идеи, получивших помощь от инкубатора;
— подтвердить отсутствие налоговой задолженности и наличие бухгалтерского баланса;
— наличие рабочего штата.
Отобранные должны привлечь профессиональных менторов и вместе с ними в течение шести недель провести программу инкубации. До конца 2020 года технопарк планирует охватить все областные центры Казахстана.
Прием заявок на Regional Incubation продлится до 16 октября, а результаты конкурса будут объявлены 19 октября. Официальный запуск программы состоится 26 октября. Для подачи заявки участнику необходимо заполнить анкету и приложить документы.